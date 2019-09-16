Ударил охранника, хотя был в розыске. Новые подробности дела Мусатова

Давно забытый всеми экс-хоккеист Игорь Мусатов, официально не объявлявший о завершении карьеры, внезапно стал главным хедлайнером конца недели. В воскресенье стало известно, что бывший игрок и муж известной гимнастки Евгении Канаевой задержан по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Мусатов давно создал сам себе отрицательный образ дебошира и хулигана, так что большого удивления новость о его очередной выходке не вызвала.

Муж гимнастки Канаевой задержан. Хоккеиста обвиняют в крупном мошенничестве Игорь Мусатов договорился о продаже криптовалюты и обманул клиента на 51 миллион рублей.

В понедельник экс-хоккеист, который больше полутора лет находился в федеральном розыске, предстал перед судом, где ему должны были избрать меру пресечения.



Следствие представило свою точку зрения на проступок Мусатова. Согласно данным, в начале 2018-го экс-хоккеист встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки.



Тем самым бизнесменом, которого по мнению следствия так ловко облапошил Мусатов, оказался некий Абелян В.М.



Впрочем, экс-хоккеист своей вины не признавал. «Прочитал показания, я с этим категорически не согласен, готов обосновать свою позицию и представить факты», — Мусатов отвергал все обвинения в мошенничестве. Но Кузьминский районный суд был непреклонен и арестовал бывшего форварда на месяц.

Игорь Мусатов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Если отвлечься от того, что подсудимый – бывший хоккеист, то получается обычная история о мошенничестве. В мире бизнеса таких сотни. Но некую пикантность делу Мусатова придают любопытные подробности.

Во-первых, на заседание суда приходила мама 31-летнего Мусатова. «Сегодня я приехала попросить забрать его домой, под домашний арест в мою квартиру, где он жил в детстве. Мы с ним договоримся, он будет сидеть как маленький. Я уволюсь с работы и буду сидеть с ним», — эта трогательная речь матери не уберегла обвиняемого от ареста.

Мусатова задержали после того, как он сцепился с охранником в торговом центре

Во-вторых, в понедельник стали известны подробности задержания Мусатова. Напомним, что экс-хоккеист находился в федеральном розыске, но попался в руки правоохранительных органов совсем уж глупо. В торговом центре «Времена года» Игорь повздорил с охраной и даже несколько раз ударил одного из секьюрити. Мусатов вёл себя неадекватно, на место происшествия приехала полиция и пробила дебошира по базе.



Так Мусатов оказался на скамье подсудимых. Сейчас он арестован на месяц, но разбирательство продолжается и, если факт мошенничества экс-хоккеиста удастся доказать, ему может грозить до нескольких лет колонии.