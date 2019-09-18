«Пуcть американцы и канадцы учат русский». Советы лучшего защитника КХЛ

«Барыс» уже провёл один из двух вынесенных матчей в Алма-Ате в рамках регулярного чемпионата КХЛ, обыграв со счётом 3:0 «Спартак». Следующим соперником «барсов» станет «Трактор». 18 сентября хоккеисты Андрея Скабелки провели открытую тренировку для болельщиков на льду алма-атинской арены. После неё на вопросы обозревателя «Чемпионата» ответил 26-летний капитан «Барыса» Даррен Диц, катавшийся в бесконтактной майке.

«Нужно задуматься о второй команде в КХЛ»

— Как дела в России? – начал наш разговор уроженец канадской провинции Альберта.

— Спасибо, но погода в Казахстане нынче значительно лучше, — отвечаю Дицу по-русски. Канадец всё понимает, улыбаясь и кивая головой. Диц не стесняется давать интервью на русском языке, периодически используя английские слова. В случае крайней необходимости.

— Какие у вас впечатления от местных болельщиков?

— Супер! Мне очень нравится, у меня даже нет слов. Я знал, что у нас много болельщиков в Алма-Ате, но не ожидал, что их так много. Это было классно!



— Показалось, что даже больше, чем в Астане.

— Сложно сказать, но учитывайте численность населения обоих городов. Здесь людей больше. Я и вся команда впечатлены.



— Как вы считаете, Казахстан созрел для второй команды в КХЛ?

— Думаю, что болельщики были бы точно не против. Есть все условия. Посмотрите, какая здесь классная арена. Почему бы и нет? Было бы неплохо. Нужно задуматься об этом.

«Изучить местную культуру, выучить русский язык – для меня это важно»

— Даррен, где и как вы учили русский язык?

— Однажды я гулял в парке и увидел объявление от репетитора, рекламный буклет. Решил позвонить, договорись с учительницей, что она станет меня обучать.



— Это исключительно ваше желание?

— Да. Я просто хотел больше, чем играть в хоккей. Изучить местную культуру, выучить русский язык – для меня это важно. Плюс немаловажный факт, что я могу по-русски разговаривать со многими партнёрами по команде, общаться с людьми в общественных местах.



— Ваша жена знает русский?

— Она начала учить, но сейчас она в Канаде и ей сложно постоянно практиковаться.



— Вы только говорить или писать тоже умеете?

— Я могу писать тоже. Сейчас же эпоха мессенджеров, а в них нужно постоянно писать (смеётся).



— Как вы считаете, другим канадцам и американцам из КХЛ нужно учить русский язык?

— Пусть учат русский, это же классно! Если есть возможность, этим нужно заниматься. Будет легче общаться в команде.



— Тяжело далось обучение?

— Очень! День ото дня я чувствовал, что говорю лучше. Но на следующий день опять плохо (смеётся). Один день я могу выражать свои эмоции и мысли, следующий день уже сложно. Нужна постоянная практика, общение. Но мне нравится.

— Вы ещё знаете канадцев или американцев, разговаривающих по-русски?

— Сходу и не вспомню, тяжёлый вопрос. В «Барысе», кроме меня, больше никто не разговаривает.



— Может, шведа Хенрика Карлссона обучите?

— Нет, он говорит по-шведски, по-английски. Ему будет сложно осилить третий язык.

«Речь для церемонии КХЛ учил несколько дней»

— Вас признали лучшим защитником КХЛ сезона-2018/19. Всех впечатлила ваша речь. Долго её готовили? Ещё и в викторине успели поучаствовать.

— Да, долго. Несколько дней. Я понимал, что везде будет много камер, прямой эфир, нужно было тщательно подготовиться. Нужно же выглядеть нормально по телевизору (смеётся). Это было очень важно для меня, я сделал шаг вперёд. Я чувствовал, что русским людям понравилась моя речь. Спасибо им за те аплодисменты. На английском я бы сказал эту речь в один момент. На русском же пришлось потрудиться.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере КХЛ



— Вы – капитан «Барыса». Чувствуется ответственность?

— Мне очень приятно. Я не могу сказать, что это сложно для меня, у нас много лидеров в раздевалке. На самом деле, для меня ничего не поменялось. Ребята поддерживают друг друга. Это нормальный процесс.

Капитаны клубов КХЛ. Восточная конференция В некоторых командах прежние капитаны, а кое-где произошли серьёзные изменения.

— Тяжело ли «Барысу» без Доуса, Боченски, Даллмана?

— Это были лидеры «Барыса», наши друзья, партнёры. Все они очень хорошие игроки. Можно сказать, что лучшие в истории лиги. Вспомните, сколько рекордов они поставили. Но тот же Даллман принял решение завершить карьеру, это решение нужно уважать. Это новые возможности для него, новый вызов.



— С Доусом общаетесь?

— Если честно, то нет, он же сейчас наш соперник (улыбается). Но мне всегда нравилось играть против топ-игроков, которым и является Найджел. Для любого хоккеиста такие моменты важны.

«С удовольствием бы сыграл на гитаре с Майоне!»



— Вам нравится играть за сборную Казахстана?

— Мне очень нравится! Мы будем выступать на чемпионате мира 2020 года, это очень важно для сборной, для наших болельщиков. Это возможность проявить себя на международной арене.



— Комфортно работать с Андреем Скабелкой?

— У нас полное взаимопонимание. Да, он – жёсткий специалист, но умный и справедливый. Скабелка знает систему, по которой нам надо играть, которая приносит результат. Но работы ещё очень много, мы все это понимаем.



— Какая сейчас цель стоит перед «Барысом»?

— Выиграть Кубок Гагарина. Я не преувеличиваю. Перед нами каждый год стоит такая задача.



— Состав, на ваш взгляд, соответствует цели?

— Я считаю, что да. Мы каждый день хотим делать шаг вперёд. Мы знаем, что являемся сильной командой. Никого из соперников не боимся.



— Вы постоянно в перелётах. Недавно побывали в Китае, на Дальнем Востоке. Какие впечатления?

— Поездки, конечно, тяжелые. Долго лететь, другие часовые пояса, везде разные площадки. Но места, конечно, красивые. Те матчи дались нам непросто.

Видео можно посмотреть в официальном канале КХЛ на YouTube



— В «Куньлуне» играет ваш соотечественник Мэтью Майоне, который покорил всех своей игрой на гитаре. Знакомы с ним?

— Раньше я его не знал, что после того, как он шикарно выступил на Матче звёзд и сыграл там на гитаре, мы познакомились. Мэтью – весёлый парень. Конечно, я был впечатлён, как и вы. С удовольствием бы сыграл вместе с ним! (смеётся).