Финт Михеева восхитил «Торонто». Там его сравнивают с Дацюком

Павел Дацюк уже давно не играет в НХЛ, но его наследие будет жить вечно, а сравнение с ним для любого игрока, особенного молодого – это комплимент высшей пробы. Сегодня с Волшебником сравнивают нападающего «Торонто» Илью Михеева.

«Он играет как Дацюк, очень хитрый»

«Он играет как Дацюк, у него длинная клюшка, и он может далеко ей достать. Он очень хитрый и умеет держаться за шайбу. Я был впечатлён его игрой, особенно в третьем периоде, когда он сделал несколько классных обводок и создавал голевые моменты для партнёров, хоть они и не забили», — сказал нападающий «Лифс» Остон Мэттьюс после матча с «Баффало».



В двух матчах предсезонки Михеев пока не набрал очков, но с его игрой это лишь дело времени. Он уходит из-под опеки с такой же лёгкостью, как Дацюк, его не сбить с ног (а если и сбить, ему это никак не помешает). Посмотрите, как он накручивает игроков «Баффало».

Михеев не был задрафтован в НХЛ, и подписал контракт с «Торонто» этой весной, после окончания контракта с «Авангардом». Интерес к нему в НХЛ был, но «листья» вели нападающего больше года, а Майк Бэбкок лично встречался с ним несколько раз.

Бэбкок: Михеев будет большой частью «Торонто» в будущем

Тренер «Торонто» пока сравнений с Дацюком не делает, но доволен тем, что он пока что показывает: «Он ещё привыкает к размеру площадки, и в каждой игре он не так хорош в первых периодах, но затем прибавляет. Он здорово катается, он очень умный, цепляется за шайбу, может бросить, может отдать».

«Михеев уже прорвался в «большой клуб» «Торонто»

У Михеева есть все шансы закрепиться в основе «Торонто» — если бы не было, вряд ли бы он вообще туда поехал. «Знаю, что это может звучать диковато, но я думаю, Михеев уже прорвался в «большой клуб» «Торонто» (Имеется в виду группа лидеров команды. – Прим. «Чемпионата»). Он настолько умён в том, что касается давления во всех трёх зонах. Он агрессивно создаёт для себя пространство, когда есть возможность, и всегда успевает занять позицию, чтобы перехватить опасные передачи соперника. Он продемонстрировал это при игре в меньшинстве. А ещё у него, на удивление, очень ловкие руки, он совершил ослепительный манёвр во время атаки с ходу. Кажется, он уже стал любимцем болельщиков (и тренера), так что надеемся, что преждевременный ажиотаж вокруг него окажется заслуженным, и он станет кем-то вроде Зака Хаймана, а не «вставьте сюда имя нападающего «Торонто», которого мы ошибочно перееоценивали», — пишет The Athletic.

Хайман, кстати, травмирован, и вернётся в строй не раньше конца октября-начала ноября. Михеев на предсезонке наигрывается справа, но может сыграть и слева. И даже несмотря на то, что у «Торонто» огромный выбор крутых крайних на односторонних контрактах (Марнер, Нюландер, Капанен, Юнссон), Михеев может стремительно ворваться в их число. Для начала уж в третьем звене ему место точно должно найтись, а также в меньшинстве. В общем, имейте в виду, в НХЛ появился ещё один сильный русский игрок, который должен вскоре заявить о себе.