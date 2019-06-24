Бэбкок: Михеев будет большой частью «Торонто» в будущем

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил перспективы 24-летнего россиянина Ильи Михеева.



«Михеев будет большой частью нашего клуба в будущем», — цитирует Бэбкока спортивный журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина—2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.



Игроком «Торонто» Михеев стал в начале мая. С ним подписан однолетний контракт новичка.

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