Бэбкок: Михеев будет большой частью «Торонто» в будущем
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил перспективы 24-летнего россиянина Ильи Михеева.
«Михеев будет большой частью нашего клуба в будущем», — цитирует Бэбкока спортивный журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина—2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.
Игроком «Торонто» Михеев стал в начале мая. С ним подписан однолетний контракт новичка.
Михеев: еду в Северную Америку не для того, чтобы попадать в сборную России
- 24 июня 2019
-
19:11
-
19:11
-
18:28
-
17:30
-
16:45
-
16:14
-
15:42
-
15:01
-
14:30
-
14:13
-
13:45
-
13:18
-
12:54
-
12:17
-
12:00
-
11:53
-
11:21
-
11:00
-
10:38
-
10:18
-
09:51
-
09:35
-
09:08
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
02:10
- 23 июня 2019
-
23:54
-
23:02
-
22:53
-
22:33
-
21:47
-
21:25
-
20:46
-
20:18
Партнерский контент