Умарк в ударе! Первое звено «Салавата» устроило шоу в Уфе

Уфа пришла в себя после выезда

Старт сезона получился для «Салавата Юлаева» тяжёлым. Выезд в Китай не неподготовленную для игр уровня КХЛ арену в Шэньчжене, визит в Новосибирск. Следом – серия домашних игр, а затем поездка по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Череповец, где хоккеистам Николая Цулыгина удалось выиграть только в первом матче у «Спартака». В двух других играх юлаевцы бились, но порадовать своего зрителя удачным результатом не смогли.

Кто-то моментально стал критиковать тренерский штаб Уфы, но достаточно вспомнить прошлый сезон, в котором Цулыгин уже успел многое доказать. Вот и теперь какая-то критика в адрес Уфы выглядела поспешной. Тем более со старта сезона просто не так много матчей, да и турнирной положение клуба из столицы Башкортостана вполне приемлемое. Никакой катастрофы нет и в помине. Особенно учитывая проблемы той же «Магнитки» или «Локомотива».



«Николай Цулыгин – молодой тренер, все растут, и он тоже растёт в профессиональном плане. Команда побеждает, Цулыгин чувствует уверенность в «Салавате», никакого давления на него нет. Он продолжает учиться и развиваться», — сказал в интервью «Чемпионату» бывший капитан уфимцев Игорь Григоренко.

И. Григоренко: Цулыгин чувствует уверенность в «Салавате», никакого давления нет

Вместо Амирова в заявку попал Алалыкин. И сразу забил!

Интересным выглядел и стартовый состав уфимцев первый на матч домашней серии с «Торпедо». Командой, которая в последнее время удивляет своими камбэками и готова попортить нервы любому, даже самому именитому сопернику.



Вернулся в состав «Салавата» Александр Кадейкин, на край перевели Петра Хохрякова. Попал в заявку молодой защитник Шакир Мухамадуллин, а вот Родиона Амирова в списке участников встречи не оказалось. Дело в том, что вместо него уфимцы заявили Данила Алалыкина. Это тоже форвард 2001 года рождения, являющийся вторым бомбардиром «Толпара».

И это ещё один пример того, что Цулыгин не боится доверять молодёжи. В прошлом сезоне тренера критиковали за то, что он не ставил в состав Павла Шэна. В новом же сезоне у «Салавата» до матча с «Торпедо» уже сыграли два человека не старше 2001 года рождения: Мухамадуллин и Амиров. Ко всему прочему, в заявку на игру с Нижним Новгородом попал Алалыкин, получил свой шанс в третьем периоде и сразу забил, а Мухамадуллин, отдававший передачу, тоже набрал первый балл за результативность в КХЛ.

Умарк и компания почувствовали запах крови

Когда первое звено уфимцев ловит кураж, то остановить его невозможно. Так было в прошлом году, когда центром этой тройки был Йоонас Кемппайнен. Так случилось в отчётной встрече юлаевцев с «Торпедо», в которой Умарк (именно он во многом определяет игру этого трио), Хартикайнен и Маннинен буквально разрывали соперника. Тяжелее всех пока Маннинену, который призван заменить перешедшего в СКА Кемппайнена. Сакари других габаритов, нежели Йоонас, да и привыкнуть к новым партнёрам и новой обстановке ему, безусловно, надо. Но видно, что чемпион мира в составе сборной Финляндии старается проявить себя.



К примеру, он почувствовал в первой голевой атаке уфимцев, которую завершал Умарк. Вообще же комбинации у хозяев получались на загляденье. Юлаевцы буквально вычерчивали атаки на льду, подарив болельщикам атакующее шоу. Этот именно тот «Салават», который хочет видеть зритель. В результате после двух периодов Умарк набрал 4 (1+3) очка, Хартикайнен успел отметиться голом.



Примечательно, что на забывали отличаться и защитники. Так, датчанин Филип Ларсен оформил дубль и отдал два голевых паса, впервые в КХЛ набрав четыре балла за результативность за игру. Кроме того, Ларсен пробил отметку в 150 набранных очков в КХЛ Для защитника результат просто отличный.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

Главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски пытался хоть как-то выправить ситуацию, менял Линдбека на Тихомирова, однако зацепиться за очки у гостей не получилось. Справедливости ради отметим, что свою классную шайбу забросили и торпедовцы. Так, Павлу Варфоломееву удался классный гол в первом периоде матча. 24-летний хоккеист обыграл двух соперников и забил, находясь в окружении уфимских игроков. Отыграть на ноль в этот день Юхе Метсоле было не суждено. Но думается, «Салават» и так остался доволен. После двух поражений подряд набраны два важных очка. 5:1 – крупный успех «Салавата».