Первый русский гол в НХЛ! Овечкин забил из окружения целой пятёрки

Восемь титулов лучшего снайпера сезона, разнообразные рекорды по голам в большинстве и прочие статистические «плюшки». Рассказывать подробно об удивительных цифрах которые принадлежат капитану «Вашингтона» Александру Овечкину — дело неблагодарное и утомительное, что на себе прочувствовал комментатор матча «столичных» и «Сент-Луиса» Док Эмрик. Когда ему пришлось всё это произносить, то, казалось, что действующие чемпионы из «Блюз», игравшие на отменной эмоциональной волне, легко раздавят своих соперников, несмотря на все их регалии.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.

Однако развития событий долго ждать не пришлось. Овечкин забил — в первом периоде первого матча сезона и первым же броском. Это был его гол под номером 659, и данная шайба получилась для Александра не самой обычной. Защитник Джон Карлсон отпасовал Овечкину на правый край, но, вопреки ожиданиям, капитан «Вашингтона» не стал привычно стрелять в касание, а сделал ложный замах, убрав с пути Джея Баумистера. Стянув на себя трёх соперников, Овечкин хитро бросил кистевым, без проблем переиграв прошлогоднего триумфатора Джордана Биннингтона.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.

К тому времени «Вашингтон» уже успел отстать на 2 шайбы, пропустив от Блэйса и Пьетранджело, но шайба Великой восьмёрки придала «Кэпиталз» необходимый импульс. В середине второго периода недостачу в мощных дальних бросках, образовавшуюся после необычного гола Овечкина, ликвидировал Дмитрий Орлов. Его «ракета» в большинстве оказалась точной и помогла гостям сравнять счёт.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.

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Когда же дело дошло до овертайма, то героем «столичных» стал Якуб Врана, умело взявший игру на себя. Его выстрел со средней дистанции оказался неберущимся для Биннингтона и заставил притихнуть заполненный до отказа «Энтерпрайз-центр».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.

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«Команда ужасно стартовала в первом матче, но катастрофа длилась только 15 минут. Вернувшись в игру после того, как «Сент-Луис» повёл со счётом 2:0, «Вашингтон» показал сопернику чертовски хороший хоккей. Овечкин забил свой первый гол — он снова съел свою «ириску», а Дмитрий Орлов забросил красивую шайбу в большинстве. Якуб Врана «украл» победу для «столичных» в овертайме. Это был первый отличный хоккей «Вашингтона», начиная с конца марта», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.