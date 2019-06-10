Топ российских игроков-ветеранов КХЛ. Что от них ждать в следующем сезоне?

В Континентальной лиге по-прежнему выступают возрастные российские хоккеисты, опыту которых может позавидовать любой начинающий спортсмен. Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее звёздных российских игроков-ветеранов и делимся мнением, как они могут и должны провести следующий сезон в своих клубах.

Речь пойдёт о тех хоккеистах, у которых на руках есть действующие контракты или договорённости с клубами. Алексея Терещенко, судя по всему, в московском «Динамо» не будет (по крайней мере, сейчас его контракт не подтверждён лигой), у Ильи Никулина, Евгения Медведева, Виталия Атюшова и Кирилла Кольцова нет контрактов, все они неограниченно свободные агенты.

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н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 38 лет

Как провёл прошлый сезон: в прошлой «регулярке» Зарипов в 48 матчах забросил 9 шайб и отдал 23 голевые передачи при показателе полезности «+11». В последний год под руководством Билялетдинова фееричной игру Зарипова не назовёшь, но и провала не было, если не считать выступление клуба в плей-офф. Но здесь виноваты все.

Чего ждут в следующем сезоне: требования к Зарипову как минимум не упадут, ведь Билялетдинова на посту главного тренера сменил Квартальнов, который не церемонится ни с молодыми, ни с возрастными хоккеистами. Зарипов переподписал новый контракт «барсами» и, конечно, должен забросить не менее 15 шайб. Меньше 10, как было сезоном ранее, вряд ли устроит нового главного тренера.

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 40 лет

Как провёл прошлый сезон: за СКА в регулярном чемпионате Дацюк забросил 12 шайб и отдал 30 передач при показателе полезности «+24». Павел запомнился громкими заявлениями, в частности отметив, что плохо относится к политике ротации. Вместо Дацюка капитаном СКА был назначен Евгений Кетов. В целом же было понятно, что прошлый сезон станет для Павла последним в форме СКА.

Чего ждут в следующем сезоне: Дацюк вернулся в родной Екатеринбург, подписав однолетний контракт с «Автомобилистом». Этого события ждали давно. В команде Андрея Мартемьянова от Дацюка будут ждать не только усиления клуба в медийном плане, но и заброшенных шайб и классных пасов. Кроме того, Дацюк традиционно хорош на точке вбрасывания.

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Волшебник возвращается домой. Дацюк – в «Автомобилисте» Павел давно этого хотел.

н. Сергей Мозякин («Металлург»), 38 лет

Как провёл прошлый сезон: забросил 23 шайбы и отдал 32 передачи в 61 матче. Показатель полезности «+14». А вот плей-офф Сергею, которому постоянно подбирали партнёров по первому звену, капитану уральцев не удался. Собственно, как и всему «Металлургу». Как только против Мозякина стали играть сдерживающие звенья, его результативность сразу пошла на убыль.

Чего ждут в следующем сезоне: очередных рекордов результативности. Интересно будет понаблюдать за Мозякиным в одном звене с Андреем Локтионовым или Владимиром Галузиным. Учитывая солидное усиление «Магнитки», Мозякин может снова порадовать болельщиков обилием заброшенных шайб.

н. Александр Свитов («Локомотив»), 36 лет

Как провёл прошлый сезон: в 28 матчах забросил одну шайбу и отдал семь передач. Показатель полезности равен нулю. Плей-офф, как и всему «Ак Барсу», не удался. Свитов, увы, постепенно подходит к завершению карьеры, но на следующий год силовому форварду всё же нашли команду.

Чего ждут в следующем сезоне: в «Локомотиве» Свитов должен стать эдаким дядькой-наставником, лидером раздевалки, помощником для молодых. Не будем забывать, что ярославцев возглавил новый тренер Крэйг Мактавиш, ранее не работавший в КХЛ. Такие опытные люди, как Свитов, должны одержать максимальную поддержку всей команде, включая тренерский штаб.

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в. Александр Ерёменко («Динамо» М), 39 лет

Как провёл прошлый сезон: провёл 29 матчей, 91,1% отражённых бросков, 2,53 коэффициент надёжности. Ерёменко не опускается ниже определённого уровня. Даже в свои почти 40 лет голкипер помогает партнёрам и оставляет «Динамо» в игре. Ерёменко вполне готов к роли играющего тренера.

Чего ждут в следующем сезоне: молодой голкипер «Динамо» Иван Бочаров не должен расслабляться, поэтому подписание нового контракта с Ерёменко – обдуманный шаг бело-голубых. Бочаров будет чувствовать серьёзную конкуренцию за спиной, а в нужный момент более старший партнёр всегда поддержит и поможет.

н. Александр Сёмин («Витязь»), 35 лет

Как провёл прошлый сезон: Сёмин в 54 матчах плей-офф забросил 19 шайб и отдал 22 передачи за «Витязь». Показатель полезности «+6». Александр сыграл сильно и смог заменить в «Витязе» ушедшего в московское «Динамо» Максима Афиногенова. В Подольске игроком довольны.

Чего ждут в следующем сезоне: контракт между клубом и игроком продлён. От Сёмина ждут такой же самоотдачи и как минимум повторения достигнутого личного результата. Если же Сёмин выступит ещё сильнее, то наверняка сможет рассчитывать на новое соглашение. Мастерство, накопленное годами, от нападающего никуда не ушло.

н. Максим Афиногенов («Динамо» М), 39 лет

Как провёл прошлый сезон: неудачно. Сыграл лишь в 10 матчах, забросив четыре шайбы и отдав одну передачу. Показатель полезности «-2». Афиногенов получил серьёзную травму и весь чемпионат для него пошёл насмарку. Конечно, болельщики и тренерский штаб ожидали совсем другого.

Чего ждут в следующем сезоне: пока Максим в «Динамо», у него действующий контракт. Но в середине июня состоится совет директоров бело-голубых с участием обновлённого руководства. Посмотрим, оставят ли Афиногенова в команде. В теории контракт с нападающим может быть расторгнут. Это не станет сенсацией. Афиногенова в «Динамо» звал Валерий Шанцев, которого уже нет в клубе.

з. Дмитрий Калинин («Трактор»), 38 лет

Как провёл прошлый сезон: в 50 матчах «регулярки» за «Спартак» забросил две шайбы и отдал девять передач. Калинин постепенно теряет скорость, не так надёжен в защите, а с приходом в московский клуб Олега Знарка стало ясно, что Дмитрия в «Спартаке» не будет. Именно при Знарке у руля Калинина в своё время попросили на выход из СКА.

Чего ждут в следующем сезоне: уроженца Челябинска позвали в родной «Трактор», где Калинин должен вести команду за собой. Да, в каких-то компонентах Дмитрий стал слабее, но в опыте, силе броска и профессионализме этому игроку не откажешь. Петерис Скудра наверняка разберётся, как правильно использовать Калинина.

н. Александр Попов (ЦСКА), 38 лет

Как провёл прошлый сезон: в 43 матчах забросил три шайбы и отдал 11 передач, показатель полезности «+15». Попов помог «армейцам» завоевать первый Кубок Гагарина в истории и наконец-то завоевал его сам. На льду Попов не блистал, но и номер точно не отбывал, всегда помогая в нужный момент.

Чего ждут в следующем сезоне: такой же самоотдачи и воли к победе. Попов уже успел поблагодарить руководство ЦСКА, давшее нападающему возможность поиграть в хоккей ещё год. Нет, без команды Александр в любом случае не остался бы, но жить в Москве и играть в топ-клубе стало наиболее предпочтительным вариантом для форварда.

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н. Юрий Трубачёв («Северсталь»), 36 лет

Как провёл прошлый сезон: в 56 матчах забросил 10 шайб и отдал 12 передач при показателе полезности «+3». Трубачёв всегда бежит вперёд сам и подгоняет менее опытных партнёров. И это в 36 лет! Сложно представить нынешнюю «Северсталь» без Трубачёва. Тренеры и руководство меняются, а Юрий остаётся.

Чего ждут в следующем сезоне: контракт Трубачёва с командой продлён ещё на год. От Юрия ждут всё того же: лидерских качеств на льду и в раздевалке, передачу опыта молодым игрокам и максимального количества заброшенных шайб.

в. Василий Кошечкин («Металлург»), 36 лет

Как провёл прошлый сезон: в 48 матчах «регулярки» отразил 93% бросков при коэффициенте надёжности 2,06. Плей-офф Василию, как и всей «Магнитке», не удался. Вообще же Кошечкин в «Металлурге» это что-то вроде Ерёменко в московском «Динамо». Годы идут, а уровень остаётся приблизительно тем же. Сильного падения точно нет.

Чего ждут в следующем сезоне: мощной игры, так как теперь сменщиком Кошечкина станет Станислав Галимов. Но сменщиком – это только на бумаге. Если бывший голкипер «Торпедо» будет переигрывать Василия, то наверняка сам станет первым. В общем, расслабиться у олимпийского чемпиона Пхёнчхана точно не получится.