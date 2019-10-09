Панарин играет в лучшем звене в лиге! 10 супертроек сезона в НХЛ

Новый сезон в НХЛ уже даёт приличную пищу для размышлений, когда речь заходит о формировании троек нападения. Где-то, как в «Рейнджерс», всё феерично и замечательно, а кто-то ещё ждёт удачного момента, чтобы начать набирать очки.

«Рейнджерс»: Панарин — Зибанеджад — Бучневич

О том, насколько хороши в нынешнем сезоне эти парни, было сказано уже много, хотя «синерубашечники» сыграли всего-то два матча. За эти две встречи первое звено ньюйоркцев набрало суммарно 14 очков: 8 у Зибанеджада, 4 — у Панарина и ещё 2 — у Бучневича. Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн пытается не нагнетать, говоря, что эти форварды должны прибавлять и с каждой игрой становиться всё лучше, но уже сейчас понятно, что тройка Панарина может стать настоящим хитом нынешнего регулярного чемпионата. Артемий, придя в стан «рейнджеров», стал стимулом для Зибанеджада, который вместе с Макдэвидом возглавляет список лучших бомбардиров. Сам Артемий пока замыкает тридцатку лучших, но это лишь начало длинной дистанции — главное, чтобы обошлось без травм.

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«Бостон»: Маршан — Бержерон — Пастрняк

Эти хоккеисты играют вместе давно. В прошлом сезоне, несмотря на обилие травм (суммарно нападающие пропустили 33 матча), эта троица закончила чемпионат на втором месте по показателю Corsi For, что говорит об исключительной пользе Бержерона и компании для результата «мишек». Сам Патрис Бержерон, несмотря на не самый молодой возраст, имеет негласный статус полубога по игре в отборе и наверняка будет претендовать на очередной «Селке Трофи», Маршану по силам быть среди лидеров снайперской гонки, а Пастрняк очень хорош в подыгрыше. Выход в финал Кубка Стэнли прошлого сезона — лучшая характеристика для тех, кто любит и умеет действовать сообща. В нынешнем сезоне на их счету суммарные 9 (5+4) очков в трёх матчах.

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«Эдмонтон»: Драйзайтль — Макдэвид — Кассиан

«Третьим будешь?» — этот вопрос для тренерского штаба «Ойлерз» имеет очень важное значение, когда речь заходит о формировании лидерской тройки нападения. О статусе Драйзайтля и тем более Макдэвида говорить глупо — эти форварды уже набрали на двоих 15 очков, а голы капитана «Эдмонтона» в Канаде без устали крутят по всем каналам. Зак Кассиан старается не отставать, и пока на его счету 4 (3+1) очка в трёх встречах.



Впрочем, для «нефтяников» куда важнее персональных рекордов хороший командный результат. На данный момент он радует — «Эдмонтон» идёт лидером Тихоокеанского дивизиона, не проиграв ни одной встречи из трёх.

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«Колорадо»: Ландеског — Маккиннон — Рантанен

В прошлом сезоне именно эта троица по игровому времени опередила всех других форвардов лиги — вместе они отыграли 824.40. После окончания сезона многие эксперты называли тройку Маккиннона лучшим звеном НХЛ, поскольку все трое играют очень результативно и «тащат» на себе «Колорадо». Рантанен уже начал показывать, что не зря менеджмент «лавин» терпел и бился с финном за новый контракт — в двух матчах он забросил трижды и отдал одну голевую передачу. Маккиннон пока не забивал сам, но трижды ассистировал, у Ландескога — 2 (1+1) очка в двух играх, а «Колорадо» — потенциальный лидер Центрального дивизиона.

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«Торонто»: Юнссон — Мэттьюс — Нюландер

Мэттьюс, похоже, неплохо себя чувствует в тройке с двумя скандинавами. У несостоявшегося капитана «Торонто» на счету уже 5 заброшенных шайб, и если бы не необъяснимые метаморфозы, случившиеся с Джеймсом Нилом, быть бы Остону лидером снайперской гонки. У Нюландера тоже всё неплохо — 4 (2+2) очка в четырёх матчах. Андреас Юнссон пока отметился лишь одной голевой передачей, а если учесть, что и другой левый крайний Каспери Капанен тоже выглядит неуверенно, то остаётся ждать перестановок в тройках и возвращения прошлогоднего героя Зака Хаймана.

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«Вегас»: Маршессо — Карлссон — Смит

Пока это звено не набрало максимальных оборотов, как и весь «Вегас» целиком. Тем не менее Райлли Смит идёт лучшим снайпером команды с тремя голами в трёх матчах, на счету Вильяма Карлссона 4 голевые передачи, а Маршессо пока находится в относительной тени (1 гол, 1 пас). В прошлом сезоне это звено тоже не было «электростанцией», как два года назад, но оставалось очень стабильным и надёжным. Тройку Карлссона крайне редко разбивают, что говорит о серьёзном доверии даже в дни, когда игра не клеится.

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«Нью-Джерси»: Холл — Хишир — Гусев

Технари должны играть вместе — наставник «дьяволов» Джон Хайнс понял это практически сразу после начала регулярного чемпионата. Пока «Нью-Джерси» играет не слишком уверенно — два поражения в двух матчах с общим счётом 6:12, и исправлять ситуацию придётся именно тройке Хишира. Для новичка команды Никиты Гусева это отличный шанс зарекомендовать себя, а заодно попытаться поспорить с Блейком Коулманом за титул автора самого эффектного гола в сезоне. Пока у этой троицы на счету 4 (2+2) очка.

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«Калгари»: Годро — Монахан — Линдхольм

11 очков на троих в трёх матчах — звено Монахана уже успешно подтверждает свой элитный статус, хотя «Калгари» стартовал в регулярном чемпионате не слишком удачно (1 победа в 3 матчах). В прошлом году данное сочетание успешно сыгралось, хотя для Линдхольма это был первый сезон в стане «Флэймз»: звено заняло седьмое место в лиге по показателю Corsi For (54,6%) и создавало приличное количество голевых моментов.

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«Виннипег»: Лайне — Шайфли — Уилер

«Реактивщиков» называли среди главных неудачников летней селекции, но те оценки скорее относились к сложностям с подписаниями контрактов. Сейчас, когда Кайл Коннор и Патрик Лайне заключили новые сделки, лидеры «Джетс» играют на должном уровне. У Лайне и Марка Шайфли уже на счету по 6 очков в четырёх матчах, а Блейк Уилер отстал ненамного (2 гола, 1 передача), Очевидно, та критика, которую позволил себе финский снайпер во время межсезонья, утверждая, что Пол Морис не ставит его с лучшими партнёрами, возымела действие — ударное сочетание «Виннипега» теперь максимально звёздное и эффективное.

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«Тампа-Бэй»: Стэмкос — Пойнт — Кучеров

Эти парни попали в список авансом, если это слово вообще применимо к звёздам подобного калибра. Пойнт, долго не подписывавший контракт и восстанавливающийся после травмы, пока не сыграл ни одного матча, но его возвращения ждут со дня на день. Возможно, именно после появления своего приятеля Стэмкос и Кучеров включат максимальные обороты, поскольку пока на их счету достаточно скромные 4 суммарных очка — ровно столько же, сколько у лучшего бомбардира «молний» Михаила Сергачёва.

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