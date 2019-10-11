Гусева стали зажимать в «Нью-Джерси». Но он забил, исполнив «русскую ракету»

После трёх поражений подряд на старте нового сезона главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс решился на перемены в составе. Эксперимент с переводом Никиты Гусева в первое звено к Нико Хиширу и Тейлору Холлу был признан неудачным — игру против «Филадельфии» лидеры «Дэвилз» провалили, а сам Никита получил роковое удаление, которое привело к победной шайбе соперника.

Из Гусева в «Нью-Джерси» могут сделать Шипачёва. У россиянина проблемы Команда проигрывает, а Никита удаляется, пассивен в обороне и не набирает очков.

На матч против удачно стартовавшего «Эдмонтона» Гусев был переведён из первого в чётвёртое звено — партнёрами россиянина оказались Йеспер Братт и хоккеист с футбольной фамилией Руни. Место Гусева в первой тройке занял Кайл Палмьери, которого до этого называли одним из кандидатов на обмен.

Смена сочетаний в целом получилась удачной. Палмьери открыл счёт на седьмой минуте, забросив свою вторую шайбу в сезоне, а в середине второго периода отличился и Гусев, которому удался великолепный дальний щелчок. Очевидно, что понижение по вертикали состава дало россиянину некий месседж от тренерского штаба, поскольку в этом матче Никита был намного более активен, чем в игре против «Флайерз».



«Гусев исполнил русскую ракету!» — так охарактеризовал гол фанатский «твиттер» Devils Insider.

Видео можно посмотреть в «твиттере «Нью-Джерси».

Тем не менее игровое время Гусева стало худшим за все 4 матча в НХЛ — лишь 11 минут и 2 секунды, что более чем на 6 минут меньше, чем в прошлой встрече. Во втором периоде россиянин провёл только две смены (хотя и смог забить), а в третьем успел смениться за полминуты до того, как Коннор Макдэвид забросил свою достаточно спорную шайбу, переведя матч в овертайм. Гол Макдэвида был засчитан, хотя одновременно с ним прозвучал свисток арбитра — в этот момент «нефтяники» играли на отложенном штрафе.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Devils MSGN.

Дополнительная пятиминутка получилась огненной по содержанию. Забить могли обе команды — отменные моменты были и у Макдэвида с Драйзайтлем, и у Гусева, и у Тейлора Холла, который порадовал зрителей эффектным броском, убрав клюшку за спину.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Когда же дело дошло до серии штрафных бросков, то Никита отправился бить первым, но переиграть своего старого знакомого Микко Коскинена не смог. Ньюджент-Хопкинс, Хьюз, Макдэвид и Холл также свои попытки не реализовали, а вот бивший последним Драйзайтль забил, принеся победу «нефтяникам». «Нью-Джерси» уступил в четвёртый раз подряд и опустился на предпоследнее место в Восточной конференции.

Календарь «Нью-Джерси Дэвилз»

Видео можно посмотреть в «твиттере» Аманды Штайн.

«Думаю, что сегодняшний матч был для нас лучшим в нынешнем сезоне. Конечно, нам очень хотелось довести матч до победы в основное время, мы старались удержать победный счёт. К сожалению, мы не добыли двух очков, но будем продолжать играть в том же духе. Мы держали под контролем соперника большую часть матча», — сказал Тейлор Холл.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Эдмонтона».