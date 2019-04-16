Овечкин вырубил русского новичка с нескольких ударов. Тот сам хотел драки

Нокаут

Андрею Свечникову исполнилось 19 меньше месяца назад, это его первый год в НХЛ и первые матчи в плей-офф. Но один важный урок он уже усвоил – не стоит драться с человеком, который почти вдвое тебя старше и тяжелее на 20 килограммов. К сожалению, этот урок может обойтись юному форварду дорого.

Свечников ещё в первом матче серии с «Вашингтоном» толкался с Александром Овечкиным, но тогда до серьёзной схватки дело не дошло. Во втором он попал под сокрушительный силовой капитана «Вашингтона», а в третьей игре нападающий «Каролины» был заявлен во втором звене, а не в третьем, а это означало частые встречи на льду с Овечкиным. «Играть против Овечкина – это весело. Он один из лучших игроков, я его уважаю», — сказал Андрей на раскатке. Капитан «Вашингтона» — его кумир, нападающего «Каролины» сравнивают с ним по физической мощи. Бриндамор намеренно выпускал звено Свечников – Стаал – Уильямс под тройку Овечкин – Бекстрём – Уильямс.

Овечкин и Свечников обменялись ударами клюшкой во время первой игры серии

В середине первого периода напряжение достигло предела, и Свечников не сдержался. Пару раз ткнул клюшкой в капитана «Вашингтона», завёлся и вызвал его на бой. Андрея можно понять – адреналин, эмоции, болельщики неистовствуют, его команда только что повела в счёте. Что должен был сделать Овечкин, промолчать?



Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Для Овечкина эта драка стала первой с 2010 года, Свечников провёл свой первый бой в НХЛ. Пара мощных ударов отправила его в нокаут, чтобы покинуть площадку, Андрею потребовалась помощь врачей. Этот матч для него был закончен.

Овечкин эффектным силовым приёмом сокрушил Свечникова

«Ови знал, что Свечников никогда в жизни не дрался»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после игры сказал, что у него нет новой информации по травме Свечникова, и был крайне недоволен, что Овечкин сцепился с молодым новичком. «Один парень скинул перчатки гораздо раньше другого. И это Ови, а не наш парень. Это немного расстраивает, потому что он получил травму. Это его первый бой. Он сыграл 90 матчей. Он никогда в жизни не дрался, и уверен, Ови это знал. Это меня беспокоит», — отметил тренер.

Сам капитан «Вашингтона» несколько раз выразил надежду, что со Свечниковым всё в порядке. «Надеюсь, с ним всё в порядке. Я не большой боец, он тоже. Он сам вызвал меня на бой. Надеюсь, с ним всё в порядке, не хочется, чтобы он получил травму», — сказал Овечкин.

Известный канадский эксперт Дон Черри, наоборот, встал на защиту Овечкина. «Посмотрите, небольшой удар, ещё. Теперь он его вызывает на бой, хороший удар. Хочешь подурачиться? И он на льду. Он не бросался на ребёнка! Это он сам предложил подраться, Овечкин этого не хотел! Когда ты бьёшь кого-то клюшкой и пытаешься с ним подраться, будь готов. Он сам искал себе проблем», — сказал Дон Черри.

Теперь это война

Но не для «Каролины». Команда проиграла два матча в Вашингтоне, но вернулась в серию, добившись убедительной победы дома – 5:0. «Ураганы» буквально смели соперника, перебросав «Вашингтон» 45-17. Первые несколько минут «Вашингтон» выглядел самим собой, но одна чудовищная потеря перевернула ход матча. Защитник Кристиан Юуус не совладал с шайбой у своих ворот, и Уильям Фогеле открыл счёт. Юуус играет в третьей паре «столичных» с тех пор, как серьёзную травму получил Михал Кемпны, но его действия мало устраивают Тодда Рирдена. После такой ошибки он рискует присесть в запас.



Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Второй период стал бенефисом «ураганов» и кошмаром «столичных» — хозяева доминировали на каждом участке площадки и довели счёт до 3:0. «Вашингтон», вместо того, чтобы отыгрываться, с большим трудом нанёс всего один бросок по воротам. Второй гол Фегеле прекрасно иллюстрирует, что происходило на льду. Одна команда только и делала, что ошибалась, другая была прекрасна.



Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

У «столичных» оставались шансы отыграться, надо было с новыми силами выйти на третий период и постараться зацепиться за игру. Тем более, что соперник такие шансы предоставил, схватив два удаления подряд. Но большинство «Вашингтон» провёл ужасно, а «Каролина», идеально отработав меньшинство, забила ещё два гола. Дубль Фогеле, два гола Дуги Хэмилтона в большинстве, и вишенка на торте – шайба Брока Макгинна после очередной потери «столичных». «Мы не заслуживали победы», — заявил тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

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