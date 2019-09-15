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Свечников: усвоил ли урок, что Овечкин не даёт пощады? Посмотрим, посмотрим

Свечников: усвоил ли урок, что Овечкин не даёт пощ
Свечников: усвоил ли урок, что Овечкин не даёт пощады? Посмотрим, посмотрим
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал готовность к новому сезону и драку с Александром Овечкиным, из-за которой в прошлом году получил сотрясение мозга и пропустил несколько матчей в плей-офф.

«Первые два-три месяца в прошлом сезоне мне было тяжеловато, но потом стал лучше понимать игру, начал забивать. Надеюсь, нынешний сезон будет лучше. Хочу, чтобы он был лучше. Давления особо не чувствую. Просто хочу быть лучшим игроком.

Я хотел стать сильнее и быстрее, летом работал над этим. Хочу быть более агрессивным. Усвоил ли урок, что Овечкин — соотечественник, не дающий пощады? Посмотрим, посмотрим», — с улыбкой сказал Андрей Свечников в интервью Raleigh News&Observer.

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