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«Рейнджерс» с Панариным проиграли «Эдмонтону» в матче НХЛ

«Рейнджерс» с Панариным проиграли «Эдмонтону»
Павел Панышев
Панарин проиграл супербитву Макдэвиду. Русскую звезду заставили пахать в защите
Артемий старался помочь команде, но «Рейнджерс» всё же потерпели первое поражение в сезоне.
Хоккей / НХЛ 0

За матчами «Рейнджерс» в нынешнем сезоне российские болельщики наблюдают с особым интересом. Дело в том, что в клубе собралось сразу несколько российских хоккеистов, включая звёздного нападающего Артемия Панарина. И даже обмен Влада Наместникова в «Оттаву» не сильно ударил по российской диаспоре в Нью-Йорке. Тут вам, помимо Панарина, и Павел Бучневич, и голкипер Александр Георгиев. И Шестёркин с Кравцовым, которые, правда, пока сосланы в АХЛ. В общем, целая россыпь российских талантов.

Многие называли «Рейнджерс» одним из главных фаворитов в нынешнем сезоне. И основания для этого действительно есть. У «синерубашечников» заметен сплав опыта с молодостью. Есть те, кто может повести за собой команду, взбодрить её, добыть результат. Есть и игроки для будущего.

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Их тройка вытворят такие вещи на льду, что североамериканские СМИ не стесняются громких заголовков.

Именно поэтому не вызывал удивления тот факт, что «Рейнджерс» мощно начали сезон-2019/20. Сперва хоккеисты Дэвида Куинна забросили дома шесть шайб «Виннипегу», затем оказались сильнее «Оттавы» на выезде. Далее клубу из одного из самых крупных мегаполисов мира предстояло сразиться с «Эдмонтоном» с Коннором Макдэвидом в составе.

Но счёт в матче открыли не гости, а хозяева. Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко отметился голом уже в первом периоде матча. Таким образом, 18-летний форвард забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге, для чего ему понадобилось три встречи. Финский вундеркинд, напомним, стал вторым номером последнего драфта, уступив только Джеку Хьюзу, который отправился в «Дэвилз».

«Хочу забивать, так что определенное давление есть. Но у меня в запасе ещё 80 матчей. Думаю, всё будет хорошо. Понимаю, все ждали, что я забью в первой же игре. Не забил. Может быть, это произойдет в следующей. Надеюсь», — говорил сам Какко. И вот наконец-то забил.

«Нефтяники» сравняли счёт во втором периоде благодаря усилиям Клефбома, которому успешно ассистировал Ньюджент-Хопкинс, так что «Рейнджерс» достаточно быстро спустили с небес на землю.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Какко (Строум) – 18:28' (5x5)   1:1 Клефбом (Ньюджент-Хопкинс) – 26:45' (5x5)   1:2 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 49:44' (5x4)   1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бир) – 53:12' (5x5)   1:4 Драйзайтль (Нурс) – 59:45' (en)

Разумеется, не обошлось и без классных спасений в исполнении Хенрика Лундквиста. Да, годы постепенно дают о себе знать, но мастерство шведа никуда не делось. Только посмотрите, как скандинав выручал свою команду. Любая молодёжь позавидует!

Конечно, все болельщики «Рейнджерс» ждали в отчётном противостоянии голов от Панарина. Увы, забить Артемию не удалось, зато получилось эффектно и эффективно прервать выход соперника вдвоём на одного вратаря. Такое умение и желание отрабатывать в обороне тренерский штаб американской команды однозначно оценит. Правда, показатель полезности "-3" не впечатлил. На двоих с Бучневичем — "-6".

Набрать же очки в матче с «Эдмонтоном» у «Рейнджерс» не получилось. В третьем периоде «нефтяники» сперва реализовали численное преимущество усилиями Макдэвида, а затем точку в матче поставил Драйзайтль, воспользовавшийся пасом всё того же Макдэвида. После того, как счёт стал 3:1 в пользу «Эдмонтона», всё в этой встрече стало ясно. Гол всё того же Драйзайтля в пустые ворота стал уже формальностью.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал уже пятую победу подряд на старте сезона, коллектив Дэйва Типпетта мощно начал регулярный чемпионат. В свою очередь «Рейнджерс» наоборот, проиграли первый матч в нынешней «регулярке». Посмотрим, как будет дальше.

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