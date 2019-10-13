Самая ужасная серия в НХЛ продолжается. Ничушкин не забивает уже 77 матчей!

6 марта 2016 года, матч против «Нью-Джерси Дэвилз». Именно тогда Валерий Ничушкин, на тот момент нападающий «Даллас Старз», забил гол в НХЛ, который пока остаётся для него последним в заокеанской карьере. 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и 4 в нынешнем — все они остались без главного результата работы для хоккейного нападающего — забитого гола.

Россияне, цеплявшиеся за НХЛ до последнего. Даже на смешные контракты Кому-то пришлось возвращаться в КХЛ, а кто-то, как Евгений Дадонов, смог закрепиться в Национальной лиге.

Карьера в НХЛ, прекрасно начатая челябинцем в 2013 году, казалось, будет идти только по восходящей. Тогда, в свой первый сезон, Ничушкин много играл в первой тройке с Джейми Бенном и Тайлером Сегином, и в 79 матчах набрал 34 (14+20) очка. Статистику можно было назвать вполне уверенной для новичка, но затем всё покатилось вниз. Сезон-2014/15 оказался потерян из-за травмы бедра, которое в ноябре пришлось оперировать, в результате чего Ничушкин сыграл только 8 матчей.

Статистика Валерия Ничушкина



Чемпионат-2015/16 был пройден без травм, но продуктивность Валерия снизилась до 29 (9+20) очков в 79 матчах. Скромные цифры помешали быстро заключить достойный контракт с «Далласом», и в результате последовавшего противостояния Ничушкин отправился в КХЛ. Затем последовало примирение и возвращение в «Старз», много ярких заголовков о взаимной любви и уважении, но в карьере Ничушкина что-то окончательно сломалось. 0 голов в 57 матчах прошлого сезона для хоккеиста, который был задрафтован 10-м и назывался весьма талантливым, стали шоком для всех.

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«Я перестал работать. У меня стало меньше игрового времени и я просто перестал работать. Это была моя ошибка и я получил хороший урок. Теперь я знаю, что мне нужно всё время много работать. Мне нужно забить, это просто необходимо. Каждый хоккеист хочет много играть, и я не исключение, но игровое время нужно заработать. Мне нужно это доказать, я хочу показать, что способен играть в хороший хоккей. Мне нужно 10 или 20 матчей, чтобы получить больше игрового времени», — говорил Ничушкин после приезда в стан «Колорадо».



Пока что можно смело сказать: план Валерия близок к провалу, поскольку безголевая серия затянуулась до 77 матчей, а количество его игрового времени неумолимо снижается.

Матч против «Аризоны» получился для Ничушкина худшим из четырёх на старте нынешнего сезона. Валерий отыграл чуть больше семи минут, проведя на льду только 13 смен, причём две из них были продолжительностью 5 и 8 секунд. Россиянин не был на льду, когда Назем Кадри и Тайсон Джост забивали голы, и просидел на скамейке запасных последние 5 минут основного времени и весь овертайм.

Игровое время Валерия Ничушкина в сезоне-2019/20:

«Колорадо» — «Калгари» — 12.31,

«Колорадо» — Миннесота» — 13.26,

«Колорадо» — «Бостон» — 11.39,

«Колорадо» — «Аризона» — 7.20.

Впрочем, отсутствие голов и отсутствие Ничушкина на площадке на результаты «лавин» никак не влияют. «Колорадо» начал сезон с четырёх побед кряду: с «койотами» подопечные Джареда Беднара упустили преимущество в две шайбы, но смогли выиграть в овертайме, благодаря очередной решающей шайбе Андре Бураковски.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ