Женская команда устроила скандал в аэропорту. Потом пришлось включать заднюю

Команда Лиги женского хоккея «Соболь» из Иркутска взбаламутила интернет – девушки не смогли вовремя вылететь из Москвы, где играли в отборочном этапе соревнований, и в прессе обвинили в этом компанию «Аэрофлот». Оказалось, всё было совсем наоборот.

Женскую хоккейную команду не пустили в самолёт, теперь у них нет денег улететь

Что случилось

Издание «Байкал 24» сообщило, что хоккеистки успешно прошли регистрацию на рейс в аэропорту, но в самолёт их не пустили. Якобы «Аэрофлот» намеренно затягивал регистрацию на рейс, чтобы пассажиры опоздали на посадку, и те были вынуждены покупать новые билеты по полной стоимости.



«Мы слишком долго проходили досмотр, так как работали всего две стойки. Мы сразу же прошли на посадку, но ленточку прямо перед нами закрыли. Сказали: «Всё, вы опоздали». Мы пыталась решить вопрос, но нам везде говорили одно: всё, вы опоздали, поздно. В 00:45 заканчивалась посадка, ленточку перед нами закрыли в 00:46», — рассказала изданию тренер команды Татьяна Левковская.



При этом вылет всё равно задержали на 40 минут, потому что выгружали багаж опоздавших на посадку пассажиров. Издание также передавало просьбу команды о помощи – они оказались в чужом городе, денег на новые билеты у них не было. Назревал скандал.

Как всё было на самом деле

Те, кто летает часто, прекрасно знает, что время и гейт посадки лучше уточнять самому – вся актуальная информация в больших аэропортах есть на электронных табло. И не факт, что о посадке объявят по громкой связи или будут поторапливать задерживающихся. Знают все и о том, что регистрация закрывается задолго до начала посадки, и даже в таких крупных аэропортах, как Шереметьево, остаётся достаточно времени, чтобы дойти до гейта.



Как выяснилось уже днём в понедельник, девушки сами не разобрались в ситуации и устроили скандал на ровном месте, попытавшись переложить вину с себя на службы аэропорта и авиакомпании. Иногда такое прокатывает, бывает, легче пойти на поводу у скандалистов и тихо решить их проблему, чем отбиваться от волны необоснованного возмущения. Но в этом случае не выйти сухим из воды не получилось, да ещё и хоккеисткам пришлось в итоге оправдываться. Как это по-русски – поднять бучу, начать обвинять кого угодно в чём угодно, а потом давать заднюю.



«В этом и наша вина тоже есть, сейчас будем давать опровержение. Мы не знали о новых правилах аэропорта и авиакомпании, извиняюсь за свои слова», — сказала «Чемпионату» Левковская.

Чем всё закончилось

Новость на сайте «Байкал 24» сейчас уже удалена, а лига выступила с официальным заявлением по ситуации.



«Автобус прибыл к терминалу в 22:00 13 октября 2019 года, что было подтверждено системой «Глонасс». Обе команды без проблем прошли досмотр на входе в аэропорт, зарегистрировались и сдали багаж. Команда «Гризли-1» прошла внутренний досмотр и вылетела своим рейсом в Новосибирск в 01:00 14 октября. Команда «Соболь», по полученной нами информации, которая была впоследствии подтверждена нашей компании-партнёру, отвечающей за трансферы, представителем «Аэрофлота», прибыла к выходу на посадку в 00:46, вылет по расписанию у них был в 01:05 14 октября. Команде в посадке было отказано. В 02:00 информация о возникшей ситуации поступила в ЛЖХ. После звонка в колл-центр «Аэрофлота» тренеру команды Татьяне Левковской была передана информация о необходимости обратиться в офис «Аэрофлота» в аэропорту. По её словам, им было отказано в помощи и заявлено, что такого быть не может, чтобы люди стояли и их не пустили. Для решения возникшей проблемы лигой было предложено команде несколько вариантов. В частности, перелёт из аэропорта Домодедово в Новосибирск с последующим трансфером в Иркутск по железной дороге. Семь человек из 13 согласились на данный вариант со временем вылета из Домодедово в 22:55 14 октября «Уральскими авиалиниями».

Шесть человек в письменной форме заявили, что они самостоятельно решат вопрос с авиабилетами и вылетом в Новосибирск из аэропорта Домодедово. Трансфер для всех 13 человек в аэропорт был организован ЛЖХ. Таким образом, проблема с вылетом команды «Соболь» в настоящий момент времени решена. При этом особо подчеркнём, что участие всех команд в турнире было полностью оплачено ЛЖХ, в том числе и трансферы. Ответственность за прохождение обязательных официальных процедур в аэропорту несут сами участники. Тем не менее ЛЖХ предприняла все необходимые действия для оказания помощи команде в возникшей ситуации», — говорится в заявлении лиги.

«В первую очередь нам надо было решить возникшую проблему и помочь людям в этой непростой для них ситуации. Что нами и было оперативно сделано. Разбираться с тем, почему, как и что произошло, будем уже позже, когда получим всю необходимую информацию и проанализируем её. Тогда и сделаем соответствующие выводы», — подчеркнула генеральный директор ЛЖХ Оксана Егорова.