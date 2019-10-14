Будущая звезда НХЛ сделала невозможное. Промахнулась там, где забивают 99 из 100

«Нью-Джерси» — худшая команда Востока, которая до сих пор не выиграла ни одного матча. И у них бывают такие поражения, после которых невольно задумываешься, а не проклял ли их кто? Снова «дьяволы» вели с крупным счётом, и снова безвольно отдали два очка.

Шикарный сейв Бобровского на Гусеве

Сегодня «дьяволам» предстояло противостоять «Флориде» — команде, которой старт сезона тоже не удался, но у которой есть мощное первое звено и Сергей Бобровский. Тройка Юбердо – Барков – Дадонов начала игру лучше некуда, забив уже на 16-й секунде. Гол сделал Евгений Дадонов, отдав шикарную передачу за спину на пятачок, где её замкнул Юбердо. Этот гол стал самым быстрым в НХЛ в этом сезоне.

Но на этом «Флорида» остановилась и дальше развить преимущество не сумела. Наоборот, уже через пару минут Тэйлор Холл сравнял счёт, а затем Никита Гусев мог выводить «дьяволов» вперёд. Его прорыв не смогли остановить даже два игрока «Флориды», и только Бобровский решительно сказал «не в мою смену» и вытащил не только первый бросок соотечественника, но и опасное добивание.

«Только представьте, если бы Гусев получал нормальное игровое время», — прокомментировал действия россиянина пользователь «Твиттер» ST3V3.



На последней минуте первого периода Гусев затащил шайбу в зону и в борьбе с защитником протолкнул её по борту. На противоположной стороне Павел Заха отдал на Еспера Братта, который выскочил на ворота и с неудобной бросил прямо в девятку. Для Гусева эта передача стала первой на уровне НХЛ.

Две пробоины за 36 секунд и камбэк «Флориды»

«Флориду» гол в раздевалку как будто выбил из колеи, и на вторую двадцатиминутку гости вышли совершенно не собранными. Оборона «пантер» не блещет – игроки подчас только мешают Бобровскому, как было с третьим голом «Нью-Джерси». Барков не заблокировал бросок, а только закрыл своего вратаря, и тот не видел бросок Уила Батчера.

В следующей смене Бобровский вытаскивал из ворот четвёртую шайбу, и снова полевые оставили его на растерзание. Трочек выступал в роли защитника, но не смог сдержать Павла Заху, шайба залетела от его ноги. Самое время для «Нью-Джерси» напрячься, сыграть строго и не упустить свою победу. Но это не про нынешнюю команду Джона Хайнса.

Джоэль Кенневилль, который в этом сезоне уже менял Бобровского по ходу игры, в этот раз оставил вратаря на месте. И это решение оказалось прозорливым – Бобровский был не намерен пропускать ещё, а «Нью-Джерси» славится тем, что не умеет удерживать даже крупное преимущество.

Дебют Гусева в НХЛ получился шикарным! Но как «Нью-Джерси» отдал матч с 4:0? Россиянин играл великолепно. Забил гол, реализовал буллит, но «Нью-Джерси» всё равно умудрился проиграть «Виннипегу».

Эпичный промах Джека Хьюза

Два пропущенных гола заставили «пантер» проснуться и броситься в погоню. Героем отрезка для «Флориды» стал Бретт Коннолли, который оформил дубль. А антигероем «Нью-Джерси» — Джек Хьюз. Первый номер драфта играет во втором звене и в первой спецбригаде большинства, но пока что не набрал ни одного очка за шесть матчей. Сегодня у него был идеальный шанс забить – при счёте 4:2 он бросал по пустым воротам, но обстучал обе штанги. Как можно было промахнуться в таком моменте?

К третьему периоду формально для «Дэвилз» ничего не было потеряно, а на деле на льду была только одна команда. Маккензи Уигар сравнял счёт, Ноэль Аккьяри вывел «пантер» вперёд, а Евгений Дадонов поставил жирную точку в большинстве. «Нью-Джерси» заканчивал игру под оглушительный свист и скандирование болельщиков «Хайнса – в отставку».