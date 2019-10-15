5 самых памятных силовых приёмов Овечкина. Падали даже Ягр и Малкин

Голы – это хорошо, но ещё россиянин умеет ударить так, что у соперника летят искры из глаз.

В матче регулярного чемпионата НХЛ клуб «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш» и уступил со счётом 3:6. Встреча получилась жёсткой, с обилием борьбы и даже с дракой, в которой поучаствовал форвард гостей Валерий Ничушкин.

Задоров забил первый гол в сезоне, Ничушкин подрался

Разумеется, такой матч не мог пройти без активного участия капитана «столичных» Александра Овечкина. Россиянин не стал отставать от других игроков и старался играть жёстко. Особенно досталось капитану соперников. На этом фоне вспоминаем прошлые хиты Ови.

Овечкин – мощь! Сбил с ног канадца и забил могучим щелчком на глазах у сына Но «Вашингтон» проиграл. У «Колорадо» дрался Ничушкин, а Задоров забросил эффектную шайбу.

Зубодробительный хит на Жираре

В конце второго периода Овечкин сокрушительным хитом уложил капитана хозяев Самюэля Жирара на лёд. Показалось, что у канадского защитника полетели искры из глаз, — досталось ему по полной программе. Не успел Жирар избавиться от шайбы, как ему моментально прилетело.



Видео эпизода можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

Овечкин выкинул Шея за борт

Сразу вспоминается чемпионат мира в Словакии и звёздный состав сборной России. Тогда мощный силовой приём Александра Овечкина в четвертьфинале с США впечатлил всех. Под горячую руку россиянину попал крупный защитник Брэди Шей, который после сокрушительного хита в исполнении Овечкина буквально вылетел на скамейку сборной России. Болельщики по достоинству оценили этот силовой приём.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

Овечкин против Фанёфа

Доставалось от Овечкина и защитнику Диону Фанёфу, который на тот момент выступал за «Торонто». Дело было давно, ещё в 2011 году. Однако российский форвард не боялся именитых соперников уже тогда, стараясь действовать максимально жёстко и эффектно. Посмотрите, как Фанёф буквально отлетает от нападающего! Примечательно, что друг с другом сошлись два капитана своих команд.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Доставалось даже Ягру!

Кто-то может не поверить, но от Овечкина прилетало даже легендарному чеху Яромиру Ягру! Дело было на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году во время матча между сборными России и Чехии. Наша команда встречалась с извечным соперником на групповом этапе, которого переиграла со счётом 4:2. Овечкин мощно встретил Ягра в центральном круге площадки в третьем периоде. Звёздный чешский нападающий не сумел устоять на ногах, но быстро поднялся.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

Мощнейший хит на Малкине

Отношения между Александром Овечкиным и Евгением Малкиным никогда не отличались особым дружелюбием. Каждый из звёздных нападающих хочет доказать, что он лучше, а матчи между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» часто превращались в настоящий триллер. Только посмотрите, до чего порой доходило. После такого силового приёма вполне можно отправиться на больничную койку с сотрясением мозга. Не зря говорят, что на льду друзей не бывает. А уж когда речь идёт об Овечкине и Малкине, то и подавно.

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.