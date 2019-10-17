«Торонто» в восторге от Михеева! Игроки едят суп, а Мэттьюс заговорил по-русски

Россиянин забил шикарный гол и даже получил время в тройке с Таваресом и Марнером.

Илья Михеев уже является одним из главных любимцев болельщиков «Торонто», а сейчас медленно, но верно пробивает себе дорогу в ударную тройку команды, учит канадцев любить суп и заставляет их говорить на русском.

У Михеева лучший показатель полезности в команде («+5»), самое большое количество очков в равных составах (6) и столько же голов, сколько у Митча Марнера и Джона Тавареса. При этом в большинстве Михеев даже не выходит.

«Налейте ему супа»

В матче с «Вашингтоном» россиянин вновь продемонстрировал классную скорость и бросок, с лёгкостью оторвавшись от Йонаса Зигенталера и тут же разобравшись с вратарём «кэпс» Ильёй Самсоновым.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

«Кто-нибудь, налейте уже ему супа», — отреагировали на гол в «твиттере» Sportsnet. Михеева в Канаде называют Суперменом, но не от слова «супер», а от слова «суп». После первого матча в НХЛ нападающий рассказал о своей любви к русскому борщу, и к нему моментально приклеилось новое прозвище. На скамейке «Торонто» тоже провели аналогию – Тревор Мур и Андреас Юнссон «поели суп», празднуя гол своего одноклубника. А Остон Мэттьюс, который в детстве занимался с тренером из Украины и знает пару русских слов, уже пытается разговаривать с Михеевым на его родном языке – этот момент подметили комментаторы в трансляции матча.

Михеев раскрыл секрет яркого дебюта в НХЛ. Теперь канадцы называют его «Суп» Форвард «Торонто» завоёвывает сердца поклонников. Его интервью восхитило канадцев не меньше, чем игра в дебютном матче.

«Михеев может стать лучшим импортным продуктом из России после водки «Смирнофф», — написал Spooky Gen Xer.

После гола Михеева «Торонто» повёл 2:0, но к началу третьего периода «горел» 2:4. Майк Бэбкок услышал воззвания болельщиков и в третьей двадцатиминутке перевёл Михеева в первое звено к Джону Таваресу и Митчу Марнеру. Правда, лишь временно. Последние пять минут игры нападающий сидел на скамейке и смотрел со стороны, как его команда пытается сравнять счёт. Странное решение, с учётом того, что Михеев в этом матче был одним из самых заметных игроков и нанёс больше всех бросков в команде (5).

Мэттьюс — о Михееве: теперь мы едим суп каждый день. Это дело его рук

«Он летал по площадке»

«Хоккейное чутьё Михеева впечатляет, в особенности учитывая переход в качестве молодого хоккеиста из-за океана. У него хорошие инстинкты. Он знает, как находит свободное пространство и как получать шайбу в правильных местах площадки», — сказал капитан команды Джон Таварес.

Бэбкок ещё пару дней назад объяснял, что пока придерживает россиянина, потому что он ещё не до конца адаптировался к североамериканскому хоккею, и ему пока комфортнее играть без шайбы. После игры Бэбкок объяснил перестановки в звеньях тем, что третья тройка практически не выходила на лёд вместе из-за большого количества удалений (Капанен и Михеев отпахали в меньшинстве почти по четыре минуты, а Керфут в неравных составах не играет), к тому же он хотел расшевелить своих игроков.

«Мы хотели расшевелить это звено, а Михеев здорово бежал и просто летал по площадке», — отметил тренер. Может, Бэбкоку стоит уже повнимательнее присмотреться к своему новичку и попробовать его в ведущем звене с самого начала матча? Михеев не должен подвести.

Статистика Ильи Михеева в сезоне-2019/20