«Автомобилист» снова проиграл. Мартемьянова уже спрашивают об отставке

К 21 сентября «Автомобилист» лидировал в КХЛ – команда одержала восемь побед подряд на старте, обыграв даже «Витязь» (для коллектива Михаила Кравеца поражение от екатеринбургского клуба стало единственным в сентябре). В Екатеринбурге явно намеревались повторить старт прошлого чемпионата, когда «Автомобилист» выиграл 18 матчей подряд и едва не переустановил рекорд питерского СКА. Кто бы мог подумать, что через месяц уральцы рухнут на 7-е место, а интеллигентный Андрей Мартемьянов будет негодовать на пресс-конференциях и упрекать хоккеистов в неумении играть в хоккей и нежелании работать? 9 поражений в 11 матчах – так часто «Автомобилист» новой формации с УГМК и Доусом в составе не проигрывал. Кстати, сам Найджел не забивает уже четыре матча.

Мартемьянов: с «Ак Барсом» лидеров не видел, только на бумаге. Играть разучились

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

У «Автомобилиста» образовался целый комплекс проблем, о которых аккуратно говорили перед началом чемпионата – средняя оборона во главе с Трямкиным, Бодровым и Василевским, которая не получила должного усиления в межсезонье и теперь трещит по швам и привозит шайбы на ровном месте. Якуба Коваржа вновь некому подстраховать, а Павел Дацюк уже не в той форме, чтобы влиять на результат. В итоге, на данный момент в восьмёрке «Автомобилист» пропустил больше остальных команд (47 шайб), Коварж физически не может каждую игру стоять на голове, чтобы подчистить многочисленные ошибки партнёров (чешский вратарь отдыхал лишь один матч), а Дацюк за восемь матчей лишь раз бросил по воротам и отдал одну голевую передачу.



Показательными получились матчи с московским «Динамо» — «Автомобилист» в сумме пропустил 10 шайб, а в Екатеринбурге в конце встречи Доус и Голышев после чистых силовых приёмов на себе от отчаяния и бессилия кидались на молодых Зайцева и Муранова. Последние игры с «Ак Барсом» и «Авангардом» скорее напоминали апатию и депрессию, чем желание исправить ситуацию – против омичей команду хватило лишь на один гол в пятиминутном большинстве, а в Казани дружина Андрея Мартемьянова нанесла всего лишь 15 бросков в створ. Оборона, несменяемость Коваржа, возраст Дацюка – это причины кризиса, которые лежат на поверхности. Смущает другой момент, о котором когда-то сказал игрок «Барыса» Роман Старченко: у игроков казахской команды сидело в голове, что выйдут легионеры, забросят дежурные шайбы и спасут ситуацию.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Вспомните прошлый сезон и феерический «Автомобилист» — на результат влияли все. Отправить соперника в нокаут мог кто угодно: если легионеров закрывали, то включались Кучерявенко, Миловзоров, Гареев, Рассейкин, Литовченко, Белоусов, Крикунов и так далее. Что мы видим сейчас? Допустим, Анатолию Голышеву потребуется какое-то время, чтобы набрать игровой тонус, но что с остальными? После Мэйсека, Доуса, Секстона и Холланда лучшие бомбардиры – защитник Василевский и Обидин с Кучерявенко, на счету которых шесть очков. Легионеры своей результативностью в начале чемпионата, когда в бомбардирских топах лиги верховодили Мэйсек, Доус и компания, как будто успокоили костяк российских игроков – дескать, мы свои 13-14 минут отработаем (хотя, судя по словам Андрея Мартемьянова, даже настроение работать куда-то исчезло), а иностранцы сделают разницу.



После побед над «Куньлунем» и «Авангардом», когда из восьми заброшенных шайб семь оформили легионеры, начался штопор, из которого команда никак не может выйти. Против легионерских троек перестроили игру, с ними стали справляться – и тут выяснилось, что команду за собой повести больше некому. Не то, что повести, даже моменты создать, оказать давление на соперника, запереть в зоне. Дежурных шайб от легионеров, которые за сентябрь наверняка немного утомились тащить «Автомобилист» на вершину, стало ощутимо меньше, а «спасти ситуацию», судя по последним результатам «Автомобилиста», могут только они.

Неужели спустя сезон нахождения Доуса в команде российские игроки екатеринбургского клуба заразились вирусом, о котором говорил Роман Старченко? Неужели кому-то хочется поехать в Учалы?

Тем не менее, ничего страшного в клубе из Екатеринбурга не происходит. Да, неудачный отрезок слегка затянулся, команда не в верхней части турнирной таблицы и совсем не напоминает тот коллектив, которому прочат место в финале конференции. Но Андрей Мартемьянов полон оптимизма и решимости: к нему есть доверие руководства, команда выходит из кризиса, а с тонущего корабля никто бежать не хочет. Опять же, вспомним прошлый сезон: после впечатляющего старта и первого места в конференции в плей-офф выглядела неубедительно и бледно, практически не оказав сопротивления «Салавату Юлаеву» Николая Цулыгина. Может, лучше спад в октябре, чем в марте? В плей-офф никто не вспомнит, кто, кому и сколько осенью проигрывал.