«Получает миллионы, а играет как отбросы». Бобровский под шквалом критики

Сергей Бобровский должен был стать спасителем «Флориды», повесить надёжный замок на ворота и не пропускать, когда это нужно больше всего. После семи матчей сезона, несмотря на то, что обе победы были одержаны именно с россиянином в воротах, на него сейчас летят все шишки.

«За что Бобровскому платят $ 10 миллионов за сезон?»

«Флорида» мощно начала матч с «Колорадо», провела практически идеальный первый период, повела 3:1, но в итоге смогла заработать только одно очко. Всему виной очередной провал во втором периоде, особенно обидным получился четвёртый гол «лавин». Прошло всего 16 секунд после того, как Бретт Коннолли сделал счёт 4:3, и Андре Бураковски его сравнял. Бобровский справился с первым броском, но отбил шайбу прямо перед собой, и дальше уже был бессилен.

И хотя в первом периоде Бобровский стоял на голове, во втором был не похож сам на себя, допускал отскоки, да и первый гол Бураковски был совсем не обязательным. Пусть шайба шла на неудобной высоте, но у вратаря было достаточно времени, чтобы среагировать.

«Колорадо», конечно, одна из лучших команд в НХЛ, но Бобровскому от этого не легче. Не легче и от того, что на старте сезона «Флориде» достался непростой календарь – два матча с «Тампой», «Каролина», «Баффало», «Колорадо» — все эти клубы сейчас находятся в отличной форме. Болельщики всё равно точат зуб на Бобровского, который не оправдывает их ожидания и только раздражает своим огромным контрактом.

«Бобровский способен пропускать меньше четырёх шайб за игру?» — вопрошает Эван.



«Ещё одна игра, ещё одна незаслуженная зарплата Бобровского. Он пропустил девять шайб в двух последних матчах. Давай, продолжай воровать деньги, здоровяк. Бобровский приводит меня в бешенство. Он получил контракт на $ 70 миллионов, а играет как отбросы. Это не только так выглядит, посмотрите на его статистику. Команда забивает голы, а он не может сделать нужные для победы сейвы», — пишет Сэм Голуб.



«Полагаю, Бобровский хотел попасть в тёплую, солнечную атмосферу, но надеюсь, я ошибаюсь. Боб всегда рассыпается, когда ставки сделаны», — сокрушается Эппу Берг.



«Бобровский во «Флориде» пока выглядит как в «Филадельфии», а не как в «Коламбусе», — замечает Росс Эллиотт.



«За что Бобровский получает $ 10 миллионов в этом сезоне?» — спрашивает Кевин.

Бобровский пропустил больше трёх шайб в четырёх матчах из шести

Ещё фанатов раздражает спокойный тон Сергея в послематчевых интервью. Он не ругается, как Антон Худобин из «Далласа», а грустно рассуждает о том, что играть надо все 60 минут, и одно очко лучше, чем ничего.

Октябрь – худший месяц Бобровского

Понять болельщиков можно – после подписания контрактов с одним из лучших тренеров, а затем с одним из лучших вратарей в НХЛ, у них наконец забрезжила надежда, что их «пантеры» наконец перестанут быть мальчиками для битья и будут бороться за высокие места. Но всё пошло не так гладко, как ожидалось. В целом, их критика Бобровского справедливая – Сергей пока действительно играет ниже своего уровня. Но он не впервые заваливает старт сезона – в прошлом году точно так же за него беспокоились в «Коламбусе», а в итоге он набрал ход, вывел команду в плей-офф и помог разбить «Тампу». Статистика двух последних лет абсолютно идентичная – две победы в шести матчах, 87,2% отражённых бросков. Плохим получилось и начало сезона-2015/16 (шесть поражений на старте, %ОБ 84). Сергей закончил его с КН 2,75 и %ОБ 90,8, но тот год не показателен, потому что он пропустил много времени из-за травмы паха.

Вообще, октябрь – худший месяц для Бобровского по всем основным показателям. Это единственный месяц, в котором он проиграл более 30 матчей (33), пропускал 2,88 шайбы за игру и отражал 90,5% бросков. Сергей может долго раскачиваться, но уже в ноябре он обычно приходит в норму, а к весне выходит на пик.



В прошлые годы россиянин после стартовых трудностей неизменно выходил на высокий уровень. Посмотрим, сможет ли он проснуться на этот раз и доказать, что «пантеры» не совершили ужасную ошибку, выписав 31-летнему вратарю жирный семилетний контракт.