Бобровский пропустил больше трёх шайб в четырех матчах из шести

«Флорида Пантерз» в овертайме уступил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.



Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 41, но это не спасло его команду от поражения. Россиянин впервые в нынешнем сезоне пропустил пять шайб. Кроме того, Бобровский уже в четвёртый раз пропустил больше трёх шайб.



В нынешнем сезоне 33-летний вратарь провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав две победы. Он отражает 87,2% бросков и пропускает 4,06 шайбы в среднем за матч.



Ранее Бобровский защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». Россиянин выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».

Буре: уровень Бобровского не вызывает сомнений — две «Везины» говорят о многом