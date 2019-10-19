Бобровский пропустил больше трёх шайб в четырех матчах из шести

«Флорида Пантерз» в овертайме уступил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 41, но это не спасло его команду от поражения. Россиянин впервые в нынешнем сезоне пропустил пять шайб. Кроме того, Бобровский уже в четвёртый раз пропустил больше трёх шайб.
В нынешнем сезоне 33-летний вратарь провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав две победы. Он отражает 87,2% бросков и пропускает 4,06 шайбы в среднем за матч.
Ранее Бобровский защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». Россиянин выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».
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