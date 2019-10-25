Панарина не остановить! Обокрал, забил и вдохновил

«Наверное это неплохо. Нужно было что-то менять», — так прокомментировал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин свой перевод во второе звено. После пяти поражений подряд главному тренеру «синерубашечников» Дэвиду Куинну волей-неволей пришлось делать перестановки, поскольку прежняя «магия», возникшая между Панариным и Микой Зибанеджадом, перестала работать, а всем оставшимся звеньям нужен был новый импульс.

Дерзкий финн хочет играть с Панариным! В 18 лет он уже критикует тренера Голов почти нет, но он хочет много игрового времени.

Панарин был переведён во вторую тройку к Райану Строуму и Павлу Бучневичу, а в первое сочетание был переведён скандалист Каапо Какко, которому предстояло сыграть с Зибанеджадом и Крисом Крайдером. За несколько дней до этого 18-летний финн в интервью финским журналистам высказался неодобрительно в адрес наставника, заявив, что хотел бы играть в первом звене и получать больше игрового времени. Куинн мудро не стал публично вступать в полемику с форвардом, а предоставил ему возможность проявить себя.

Впрочем, в новых сочетаниях у «Рейнджерс» начало получаться далеко не сразу. Первые 10 минут матча «синерубашечники» провели очень вяло, несмотря на подаренное «клинками» большинство за нарушение численного состава. Всё изменил гол Панарина, который Артемий организовал сам.



Россиянин наказал за невнимательность защитника «Баффало» Расмуса Далина, подбив у него клюшку в средней зоне. Перехватив шайбу, Артемий «включил Буре», убежал на свидание с голкипером Картером Хаттоном и эффектно завёл снаряд в угол. «Такое — не остановить», — прокомментировала этот гол в официальном «твиттере» пресс-служба ньюйоркцев.



Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

После этого в игру активно включилась уже вся команда хозяев, и вскоре успех праздновала третья тройка нападения, где автором шайбы стал Бретт Хауден. А под самый занавес двадцатиминутки отличился Райан Строум, подправивший на пятачке дальний бросок защитника Шея.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Rangers MSGN.

«Баффало» пытался навязать борьбу, но отыграть дефицит в три шайбы было очень трудно, несмотря на плохой матч для первого звена «рейнджеров». Зибанеджад и Крайдер заработали по «-1», хотя последний смог забить, а Каапо Какко ни разу не бросил в створ ворот, став худшим в команде по показателю полезности (-2).

Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

Зато всё получалось у россиян, и дело здесь не только в Панарине. Отличный матч выдал и Павел Бучневич, который «настроил» гол именинника Тони Деанджело и был очень активен. «Сегодня Бучневич проводит один из своих лучших матчей за всё время выступления за «Рейнджерс». Быстро передвигается, быстро передаёт шайбу и принимает решения, всё время старается генерировать моменты у чужих ворот. У него уже есть передача, хотя он мог бы набрать и больше очков. Он лидер команды по броскам в створ — их у него уже четыре», — отметил по ходу игры редактор официального сайта НХЛ Дэн Роузен.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Rangers MSGN.

Итоговая уверенная победа завершила серию «Рейнджерс» из пяти поражений. «Безусловно, перемещение Панарина во вторую тройку сыграло свою роль. Но дело не только в звеньях, многие ребята прибавили», — сказал Куинн после матча.



«У «Рейнджерс» 99 проблем. Но Панарина в этом списке нет. Могли быть споры о том, готовы ли «рейнджеры» к Панарину, но не могло быть никаких споров о том, готов ли Панарин к «Рейнджерс». И хотя совсем недавно он сказал, что играет лишь процентов на 70 от своих возможностей, он — наименьшая проблема для команды. Тренер считает, что Артемий сможет процветать во второй тройке. Что ж, видимо, он прав», — отметил обозреватель New York Post Ларри Брукс.

