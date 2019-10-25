Состав сборной России на Кубок Карьяла. Он должен вам понравиться

Из СКА и ЦСКА только 10 человек, а всего представлено 12 клубов. Но некоторые фамилии всё равно удивят.

Тренерский штаб сборной России назвал фамилии хоккеистов, которые сыграют на Кубке Карьяла в ноябре. В этом году на Кубок Карьяла штаб сборной России вызвал интересный состав с прицелом на долгую перспективу и развитие игроков. Главная задача подготовки игроков на данный момент – выступление на Олимпиаде-2022. В команде много новых имён, хоккеистов, которые нуждаются в росте через практику в международных матчах высокого европейского уровня, а также работы в национальной команде. Разбираемся, кто сыграет за сборную в Финляндии.

Вратари

Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА)

В прошлые годы мы привыкли к тому, что главными российскими голкиперами из КХЛ в сборную России являются Илья Сорокин и Игорь Шестёркин, но сейчас у нашей национальной команды будет абсолютно новая вратарская бригада. Шестёркин в «Рейнджерс», Сорокина лишний раз проверять нет смысла, то же самое касается и опытного Кошечкина. На первый этап Евротура вызваны Бобков, Бочаров и Самонов.

Голкипер «Авангарда» может считаться спорной кандидатурой, ведь в этом сезоне Игорь не всегда надёжен и стабилен, что отмечал даже главный тренер «ястребов» Боб Хартли. Но в важных матчах Игорь редко даёт повод для критики, и это хорошо знают в тренерском штабе сборной России. В прошлом сезоне Бобкову уже давали почувствовать атмосферу национальной команды, сейчас с ним уже будут работать гораздо плотнее.

Фото: РИА Новости

Бочаров в «Динамо» задвинул в запас опытного Александра Ерёменко и в некоторых матчах выглядел очень уверенно. Прогресс голкипера продолжается не первый год, и первый в карьере вызов в главную команду страны логичен.

24-летний Самонов – главное вратарское открытие этого чемпионата КХЛ. Ещё в прошлом сезоне Александр играл в ВХЛ, а сейчас его уже вызывают в сборную России. Что ж, это большой аванс голкиперу. Не факт, что он сыграет хотя бы матч на Кубке Карьяла, но в любом случае Самонов приобретёт бесценный опыт.

Если говорить о тех вратарях, кого не позвали (помимо Сорокина), то обиднее всего должно быть Алексею Мельничуку. Голкипер СКА здорово играл в начале сезона, но всё изменил обмен Самонова из «Витязя». Видимо, есть какие-то веские причины, по которым тренерский штаб СКА и сборной России предпочёл одного вратаря другому. Но расстраиваться Мельничуку не стоит – ему всего 21 год, и свой шанс в сборной он ещё может получить.

Защитники

Артём Блажиевский (ЦСКА), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба – СКА), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба – «Локомотив»), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Иван Мищенко («Адмирал»)

Из числа защитников тренерский штаб российской команды не стал просматривать хорошо всем знакомых Никиту Нестерова и Богдана Киселевича (хотя Богдану, кажется, практика бы не помешала, учитывая его заокеанский сезон), но совсем без московских «армейцев» не обошлось. На Кубок Карьяла поедет Артём Блажиевский, который одним из последних выбыл из состава сборной России на ЧМ-2019. В текущем сезоне у Артёма всего одно очко в 12 матчах за ЦСКА, но в клубе и сборной Блажиевского ценят именно за навыки надёжного домоседа. В прошлом сезоне он являлся главным по подстраховке Нестерова, сейчас, вполне возможно, он будет выходить в паре с Артёмом Сергеевым, который заслужил вызов в сборную игрой в прошлом плей-офф.

Несколько пар обороны планируется сформировать по клубному принципу. Кандидатуры неочевидны, но стоит сказать, что недовольные нашлись бы в любом случае. По крайней мере, в этом составе сборной нет необоснованного засилья хоккеистов «армейских» клубов, и это уже хорошо.

Фото: РИА Новости

Одну пару составят Ярослав Дыбленко и Артём Зуб – защитники, к которым, пожалуй, меньше всего вопросов в нынешнем СКА. Вторую – ярославцы Рафиков и Черепанов. Рушан – самый результативный российский защитник «Локомотива», а у Никиты хоть и немного очков, зато с отрывом лучший показатель полезности в клубе. В этом сочетании должен быть необходимый баланс.

Ещё три игрока обороны явно вызваны на перспективу, и это правильно – в сборной должны появляться новые имена. Ивана Мищенко из «Адмирала» тренерский штаб российской команды ведёт ещё с прошлого сезона, Фазылзянов классно раскрывается у Квартальнова в «Ак Барсе», а Дамир Шарипзянов уже третий год является лидером обороны «Нефтехимика», и пришло время посмотреть талантливого нижнекамца и на новом уровне.

Нападающие

Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба – «Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Дмитрий Кагарлицкий, Артём Швец-Роговой, Антон Бурдасов (все – СКА), Никита Сошников, Александр Кадейкин (оба – «Салават Юлаев»), Алексей Макеев («Витязь»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все – ЦСКА), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Павел Порядин («Нефтехимик»)

Самое интересное – нападающие. По традиции последних лет не обошлось без троек из СКА и ЦСКА, но даже «армейские» клубы делегировали в сборную относительно свежих игроков. На Кубке Карьяла мы не увидим в очередной раз Капризова и Григоренко, зато посмотрим на стремительно прогрессирующего Окулова, нашедшего себя после возвращения из НХЛ Слепышева и дебютанта сборной России Карнаухова.

Любопытный выбор форвардов из питерского СКА. В сборную не приедут Владимир Ткачёв и Сергей Плотников, зато в Кубке Карьяла примут участие Кагарлицкий, Швец-Роговой и Бурдасов. Именно это сочетание Алексей Кудашов наигрывал в СКА после обмена с «Витязем», теперь игроки, видимо, будут выходить вместе на Евротуре. Конечно, Кагарлицкий и Бурдасов, объективно говоря, не заслужили никакого вызова в сборную, но с игроками СКА в национальной команде всё не так однозначно. Надо понимать, что по крайней мере Кагарлицкого приглашали в Санкт-Петербург именно под сборную, и сейчас оптимальный момент посмотреть на Дмитрия в деле, ведь на Кубке Первого канала играть будут действительно сильнейшие. Что ж, возможно, некоторая смена обстановки поможет Кагарлицкому, и после ноябрьской паузы в чемпионат КХЛ вернётся прежний суперфорвард.

Остальные три тройки тренерский штаб сборной России также собрал, учитывая клубную принадлежность, хотя не все хоккеисты играют в клубах вместе. Так, из «Авангарда» приглашены Сергей Шумаков и Кирилл Семёнов. Шумаков в прошлом сезоне сыграл на одном этапе Евротура и оставил неоднозначное впечатление, но, конечно, Сергей заслужил ещё один шанс. А вот по вызову Семёнова никаких вопросов. Несколько лет Кирилл был в тени Ильи Михеева, но сейчас его прогресс стал очевиден не только омским болельщикам. С «ястребами» наверняка будет наигрываться Дамир Жафяров, проводящий лучший сезон в карьере.

Фото: РИА Новости

Ещё одна потенциальная тройка – Сошников – Кадейкин – Макеев. Никита и Алексей – одни из лучших снайперов своих команд, а что касается Александра Кадейкина, то без него сборной России в последнее время обойтись на Евротуре почти нереально. Для универсального центрфорварда «Салавата» это будет уже пятый этап подряд, и жаль только, что такая незаменимость Кадейкина кончается, как только начинают освобождаться игроки из НХЛ для чемпионата мира. Но сейчас посмотреть на такое сочетание на Кубке Карьяла будет очень любопытно.

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В пятой линии атаки собраны ребята на вырост. Лучшие российские нападающие «Локомотива» Кудрявцев и Алексеев, а также Павел Порядин, ярко блеснувший в самом начале регулярки за «Нефтехимик». Понятно, что в сборную они едут в основном потренироваться, но всё равно здорово, что тренерский штаб старается держать на карандаше как можно большее число перспективных ребят.