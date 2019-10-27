Кравцов уже в Челябинске. Сможет ли он встряхнуть «Трактор»?

Кравцов не подходит по систему Куинна

Итак, 19-летний нападающий Виталий Кравцов воспользовался пунктом в контракте с «Рейнджерс» и вернулся из АХЛ, куда Кравцова отправил клуб из Нью-Йорка, в КХЛ. Здесь Виталий будет выступать в составе «Трактора», так как именно у Челябинска права на хоккеиста в Континентальной лиге. Ранее ходили разговоры, что права на талантливого форварда могут продать в один из богатых клубов лиги, но этого не будет.

Хорошо, что Виталий признал свою ошибку и вернулся на родину. Для НХЛ этот нападающий банально не созрел. Слишком рано хоккеист решил подписать контракт новичка в лучшей лиге мира. Кроме того, Виталий совершенно не подходит под нынешнюю игровую модель «Рейнджерс». Дэвид Куинн – тренер специфический. Это, конечно, не Джон Торторелла, но тараканов в голове у Куинна тоже хватает.

В Америке Кравцова накрыла русская хандра. В Челябинске ему будет веселее Но талантливый форвард ещё обязательно попытается попасть в НХЛ. Возможно, даже в этом сезоне.

Кравцов провёл хороший тренировочный лагерь для новичков, но тренерский штаб моментально сослал россиянина в фарм-клуб, даже не дав ему шанса проявить себя в основной команде. Куинн не видел Кравцова в первом и втором звеньях, а в третьем и четвёртом креативщики этому американскому специалисту не нужны. Там нужно бить и бегать. Это, конечно, не про Кравцова. Виталий – мастер, который привык работать с шайбой, демонстрировать своё мастерство и умение в технических компонентах игры.

Встряхнёт ли Кравцов «Трактор»?

Сейчас челябинский клуб, сыгравший больше всех матчей в КХЛ, испытывает трудности. По потерянным очкам уральцы на последнем месте в Восточной конференции, да и по фактически набранным уже сравнялись с «Куньлунем». В этой связи усиление «Трактору» просто необходимо, поэтому возвращение Кравцова случилось как нельзя кстати.



Петерис Скудра пробует различные варианты ротации, но тот же «Челмет» в новом сезоне стал другим. Особого усиления для команды КХЛ там сейчас не найти, а тех, кого можно, Скудра уже привлекает. Молодые Жиляков, Ясинский, Тертышный, Тридчиков получают свои шансы. Должен играть сильнее голкипер «Трактора» Василий Демченко, на которого в клубе рассчитывали как на первого номера. Может, с приходом Кравцова его друзья – Демченко и Кручинин – обретут новые эмоции?

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Кравцов однозначно добавит скорости челябинской команде. С приходом Виталия у уральцев прибавится мастерства и техники в атакующей линии. «Трактор» мало забивает, поэтому одна из задач Кравцова – помочь родной команде добавить в этом компоненте. Сейчас «Трактору» нужна хорошая встряска, так как пора набирать очки. Посмотрим, как и в каком звене будет использовать форварда главный тренер.

Кравцова уже встретили в аэропорту

Ночью по челябинскому времени нападающий прибыл из США на родину. В аэропорту Баландино Виталия встречали сотрудники «Трактора». Сам нападающий, давший комментарий по прибытию, выглядел уставшим. Но времени на раскачу у Кравцова не будет. Сам хоккеист прекрасно это понимает.



«На эмоциях очень легко долетел. Конечно, соскучился по Челябинску. Сколько лет тут провёл, здесь уже всё как родное. Ближайшие планы — выигрывать, забивать, отдавать, помогать себе и команде», — сказал Кравцов.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Трактора» в YouTube.

Позиция руководства

Рады возвращению Кравцова на родину и в самом «Тракторе». Всё сложилось удачно, теперь главное – показывать результат.

«Конечно, мы очень рады, что в Челябинск вернулся наш талантливый воспитанник Виталий Кравцов. Осталось уладить некоторые юридические нюансы, и сделка будет официально завершена. Сегодня «Трактору» нужны такие игроки, как Кравцов. Во-первых, он добавит нашей команде мастерства. Кроме того, придаст новых эмоций, активности в атакующей линии. Ко всему прочему, у нас по-прежнему много травмированных, так что свежая кровь в лице Кравцова однозначно не будет лишней. Конечно, сперва Виталию будет непросто, предстоит пройти процесс акклиматизации, влиться в сезон КХЛ. Но мы и тренерский штаб очень на него рассчитываем», — сказал вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.



Что ж, остаётся пожелать Виталию Кравцову поскорее прийти в себя, показывать достойный результат и выйти на свой прежний уровень. В КХЛ шансов проявить себя будет гораздо больше, нежели в Северной Америке.