В Америке Кравцова накрыла русская хандра. В Челябинске ему будет веселее

Виталий Кравцов возвращается в КХЛ. 19-летний нападающий так и не сумел дебютировать в НХЛ в этом сезоне, не показал ничего в составе фарм-клуба «Рейнджерс» в АХЛ и решил воспользоваться опцией контракта, позволяющей ему в первый год вернуться в КХЛ. По сути, Кравцов едет в Россию в годичную аренду. У Виталия есть время возмужать, набраться опыта, что-то переосмыслить, чему-то дополнительно научиться, и в следующее межсезонье ехать в Нью-Йорк подготовленным.

Виталий Кравцов продолжит карьеру в составе «Трактора»

Почему у Кравцова не получилось с первого раза?

Да просто потому, что вообще не всем дано заиграть в НХЛ. Особенно – в 19 лет, когда ты кроме российского хоккея ничего в жизни не видел. Успешное выступление в сильнейшей лиге мира для россиян – это совокупность таланта и умения приспособиться. И если с талантом у Кравцова всё в порядке, то со вторым аспектом пока не вышло. По большому счёту – ничего страшного, Виталий так молод, что глупо сожалеть о первом упущенном шансе.



Конечно, сыграло роль, что Кравцов развивался как хоккеист в России и оказался слегка не готов к реалиям Америки. Помните, он даже не радовался своей первой заброшенной за «Рейнджерс» шайбе? Это мелочь, но она показательна. Кравцов не мог расслабиться и получать удовольствие от процесса, поэтому у него ничего и не вышло.

«Русские не верят в радость». Реакция Кравцова на гол в НХЛ удивила Америку Игроки «Рейнджерс» не могли сдержать смех, увидев лицо россиянина после заброшенной шайбы.

Виталий старался и работал на предсезонке, но «Рейнджерс» отправили его перед стартом регулярки в АХЛ. Кажется, это было предсказуемо для всех, но Кравцов расстроился. Хотя это ведь стандартный путь для новичка, пускай и первораундника. «Нью-Йорк» выбрали Виталия высоко (9-й номер драфта-2018), но привлечь его сходу в состав «Рейнджерс» могли только в том случае, если бы Кравцов доминировал в тренировочном лагере и контрольных матчах. Этого не было, и «синерубашечники» закономерно отправили Кравцова дозревать в фарм-клуб.



Почему-то Кравцов не смог воспринять это нормально и совсем уж потерялся в «Хартфорде». 5 матчей, одно очко за результативную передачу, блёклая игра и, как следствие, вывод из основного состава. После этого Виталию только и оставалось, что ждать, когда начнёт действовать пункт о возвращении в КХЛ.

У Виталия Кравцова начал действовать пункт о возвращении в КХЛ

Такое ощущение, что Кравцов, уезжая в Северную Америку, не допускал мысли, что место в составе «Рейнджерс» ему не гарантировано. По крайней мере, оказался ментально не готов к возможной игре в АХЛ. Это настроение Виталию уже не удалось изменить, перепрограммировать себя не получилось, и поэтому он возвращается в Россию.

Кравцов уехал слишком рано, а «Рейнджерс» было не до него

Мы ведь почти ничего не слышали о Кравцове до сезона-2017/18. Тогда Виталий буквально ворвался в основу «Трактора» Анвара Гатиятулина и «зажёг» очень ярко. Наколотил 11 (6+5) очков в плей-офф, став вторым снайпером челябинцев в играх на вылет. Кравцов поражал тем, что в своём юном возрасте спокойно и красиво играл против взрослых мужиков, удивлял своей техникой и принятием решений. Виталию было всего 18 лет, и он получил огромные авансы. Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира. Да, Виталий набрал более двадцати очков, но после того плей-офф от него ждали большего.



Может быть, Кравцов слишком много думал о предстоящем отъезде в НХЛ, настроился на эту поездку, и после не самого удачного сезона не смог подойти к себе критически. В результате уехал слишком рано, в чём довольно быстро убедился.

Шестёркин одержал две победы в двух матчах в АХЛ, у Кравцова — ноль бросков

К тому же, совсем не на руку Кравцову сложилась общая ситуация в «Рейнджерс». «Нью-Йорк» после двух удачных матчей на старте регулярки попал в серию поражений, тренер задёргался, стал тасовать звенья, ущемлять игровое время некоторых игроков основы. В этой ситуации Дэвиду Куинну было вовсе не до фарм-клуба и прозябающего там русского таланта.



Но ещё раз скажем – Кравцов уже и сам очень хотел домой, понимая, что после глотка североамериканской жизни ему нужна российская перезагрузка.

Теперь Кравцов в «Тракторе». Что дальше?

Теперь Виталий возвращается в Россию. Гендиректор «Трактора» Борис Видгоф сегодня днём ещё темнил на эту тему и предлагал подождать один-два дня, но североамериканские журналисты раскрыли все карты уже к вечеру по московскому времени. Кравцов будет играть в «Тракторе». Пожалуй, это здорово для всех. В КХЛ возвращается талантливый молодой техничный нападающий, у которого снова полно мотивации. В челябинский клуб приходит человек, умеющий забивать голы, а таких, как мы знаем по словам Петериса Скудры, в «Тракторе» почти нет. Сам Виталий попадает в комфортную среду, где всё просто, понятно и никто не отправит в фарм-клуб.

Кравцов действительно может стать одним из самых ярких игроков КХЛ этого сезона, но не нужно думать, что его отношения с Северной Америкой разорваны. Никуда не делся трёхлетний контракт новичка, который Кравцов заключил с «Рейнджерс», так что Виталий просто отправился в аренду. Пусть и желанную, но аренду, из которой «Нью-Йорк» в любой момент игрока может вызволить. Так что история с Кравцовым в этом сезоне ещё может повернуться самым интересным образом. Если, конечно, Виталий совершенно не разочаровался в Северной Америке и для себя решил, что больше туда не поедет. Но в такой сценарий верить совсем не хочется. Просто на текущем этапе Кравцов принял решение вернуться, и от этого должны выиграть все.