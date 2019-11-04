Это было чудо. 25 лет назад звёзды НХЛ сыграли серию матчей в России

В 1994 году весь хоккейный мир впервые узнал слово локаут — за океаном обострились противоречия между НХЛ и профсоюзом хоккеистов (коллективное соглашение перестало действовать в 1993 году), что не дало возможности начать регулярный чемпионат-1994/95 вовремя. С позиций нынешнего времени те разногласия кажутся смешными — ни о потолке зарплат, ни 50-процентного ограничения разделения доходов речи не шло.

Может быть поэтому массового бегства заокеанских звёзд в Европу не наблюдалось, но тот локаут дал возможность состояться историческому событию. Все главные советские/российские хоккейные звёзды приехали на родину, чтобы сыграть серию матчей с клубами Межнациональной хоккейной лиги — так тогда именовался наш чемпионат. Назвали эту суперсерию «Звёзды НХЛ — детям».

Жизнь после карьеры в НХЛ. Где сейчас российские звёзды, покорившие Америку 25 звёзд, во многом из-за которых мы полюбили НХЛ.





4 ноября 1994 г. Москва. «Спартак» — «Звезды НХЛ» — 4:5



6 ноября 1994 г. Ярославль. «Торпедо» — «Звезды НХЛ» — 5:4



9 ноября 1994 г. Нижний Новгород. «Торпедо» — «Звезды НХЛ» — 3:8



11 ноября 1994 г. Магнитогорск. «Металлург» — «Звезды НХЛ» — 2:11



12 ноября 1994 г. Новосибирск. «Сибирь» — «Звезды НХЛ» — 6:17



14 ноября 1994 г. Москва. ЦСКА — «Звезды НХЛ» — 5:6 Серия «Звёзды НХЛ — детям».4 ноября 1994 г. Москва. «Спартак» — «Звезды НХЛ» — 4:56 ноября 1994 г. Ярославль. «Торпедо» — «Звезды НХЛ» — 5:49 ноября 1994 г. Нижний Новгород. «Торпедо» — «Звезды НХЛ» — 3:811 ноября 1994 г. Магнитогорск. «Металлург» — «Звезды НХЛ» — 2:1112 ноября 1994 г. Новосибирск. «Сибирь» — «Звезды НХЛ» — 6:1714 ноября 1994 г. Москва. ЦСКА — «Звезды НХЛ» — 5:6

Битва за право принять «Звёзд»

Макаров — Ларионов — Крутов — Фетисов — Касатонов, Могильный — Фёдоров — Буре — что значили эти имена для всех наших болельщиков! Чемпионат МХЛ тогда трудно было назвать привлекательным — уровень игры очень сильно упал, внимания и денег хоккею уделялось крайне мало, телетрансляции были редким явлением, да и общая обстановка в стране заставляла думать совсем о других вещах. Именно поэтому неожиданный визит тех, кто составлял славу российского хоккея (да ещё и всех вместе!) вызвал небывалый ажиотаж. Суммарно на шести матчах побывало почти 35 тысяч зрителей, в среднем — 5 814, что было прекрасным показателем для того времени. Звёзды не разочаровали, показав высокий уровень игры, и даже оказались замешаны в небольшом скандале.

Суперсерия звёзд НХЛ первоначально задумывалась из пяти матчей в разных городах России, в том числе, обязательно в Москве, где обосновался штаб, называвший себя рабочей группой. В Москве суперсерия начиналась матчем со «Спартаком» и завершалась



игрой с ЦСКА. Оба эти клуба на то время уже не являлись лидерами российского хоккея, но их прошлые заслуги перевешивали всё. За право принять у себя «Звёзд» шла настоящая битва между другими городами. К слову, матч в Новосибирске изначально не был запланирован, но благодаря авторитету известного арбитра Юрия Карандина «Звёзды» приехали и в Сибирь.



Началось всё 4 ноября 1994 года матчем против московского «Спартака», которому энхаэловцы щедро одолжили четверых хоккеистов — Борщевского, Бякина, Селиванова и Прохорова. Игравшие в охотку звёзды не испытывали никаких проблем, ведя в счёте 4:0 к середине второго периода, но затем расслабились, и третий период спартаковцы выиграли 3:1, сократив отставание до минимума.

Сенсация в Ярославле, Фетисов — в «Спартаке»

Победа на классе над «Спартаком» слегка расслабила энхаэловцев, что привело к настоящей сенсации в Ярославле. К слову, торпедовцы тоже были в ослабленном составе — в расположении сборной был главный тренер Сергей «Сеич» Николаев, а также тогдашние лидеры — нападающий Андрей Тарасенко и защитник Дмитрий Красоткин, поэтому «Звёзды» одолжили ярославцам Дмитрия Юшкевича.

Первый период «Звёзды» выиграли со счётом 3:2, уверенно ведя игру, но затем расслабились и пропустили три шайбы подряд. В третьей двадцатиминутке «Звёзды», ведомые реактивным Буре, изо всех сил пытались отыграться, и усилиями Алексея Касатонова сократили отставание до минимума, но тот же Касатонов в концовке был удалён за задержку руками, а капитан «Звёзд» Фетисов предпринял фирменный «канадский» ход и попросил измерить крюк у игрока «Торпедо» Курочкина. Арбитры согласились с замером и удалили Курочкина, но отыграться энхаэловцы так и не смогли. Тот же Фетисов позднее объяснял решение о замере крюка желанием устроить шоу, но практика показала, что это было совсем не так.

30 лет назад наши хоккеисты побежали из СССР. Захотели играть в Америке А ещё денег и славы. Сколько можно было мучиться на родине?

Своё поражение «Звёзды» восприняли очень болезненно. Было сразу же отменено положение об одолжении игроков соперникам, а лидеры «Звёзд» начали искать возможность для проведения матча-реванша с «Торпедо». Окон в календаре уже не было, и в результате этого чуть позже пришлось идти на хитрость: плоть от плоти «армейцы» Фетисов, Буре и Могильный были заявлены за «Спартак» (!) на один матч регулярного чемпионата против ярославцев. Подано всё это было под соусом сбора средств для воинов-интернационалистов и ветеранов войны в Афганистане, а все протесты ярославской стороны были отклонены.

Триумф и ностальгия

Впрочем, скандальный матч «Спартака» с «Торпедо» был чуть позже (в нём Фетисов, Могильный и Буре набрали 3 очка, а красно-белые победили 4:2), а оставшуюся часть своего турне «Звёзды» провели без осечек. В Новосибирске «Звёзды» забили больше всего, разозлившись в концовке, поскольку второй период скромная «Сибирь» сыграла 2:2. После пятого гола Павла Буре, фирменные речёвки: «Сибирь!», «Сибирь!» сменились на крики: «Буре!».

Фото: Максим Замятин, «Чемпионат»

Завершилось всё самым принципиальным матчем с ЦСКА, в котором «Звёзды» вели со счётом 6:1 после двух периодов, но пропустили четыре шайбы в заключительном отрезке, и не без труда довели матч до победы. Отношения многих энхаэловцев и руководства «армейцев» оставались непростыми, но все трудности, в итоге, отступили на задний план.

Турне состоялось, став историческим событием. Ни до, ни после болельщики в разных российских городах не имели возможности увидеть живьём своих кумиров, некоторые из которых впервые приехали в Россию после отъезда в НХЛ. И столько только догадываться, какой громадный интерес вызвала бы подобная суперсерия, будь она возможна в наши дни.