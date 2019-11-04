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25 лет назад российские звёзды НХЛ приехали играть на родину серию матчей

25 лет назад звёзды НХЛ сыграли серию матчей
Максим Замятин
Это было чудо. 25 лет назад звёзды НХЛ сыграли серию матчей в России
Для многих это была первая и единственная возможность увидеть живьём Фетисова или Буре.
Хоккей / НХЛ 0

В 1994 году весь хоккейный мир впервые узнал слово локаут — за океаном обострились противоречия между НХЛ и профсоюзом хоккеистов (коллективное соглашение перестало действовать в 1993 году), что не дало возможности начать регулярный чемпионат-1994/95 вовремя. С позиций нынешнего времени те разногласия кажутся смешными — ни о потолке зарплат, ни 50-процентного ограничения разделения доходов речи не шло.

Может быть поэтому массового бегства заокеанских звёзд в Европу не наблюдалось, но тот локаут дал возможность состояться историческому событию. Все главные советские/российские хоккейные звёзды приехали на родину, чтобы сыграть серию матчей с клубами Межнациональной хоккейной лиги — так тогда именовался наш чемпионат. Назвали эту суперсерию «Звёзды НХЛ — детям».

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25 звёзд, во многом из-за которых мы полюбили НХЛ.
Серия «Звёзды НХЛ — детям».

4 ноября 1994 г. Москва. «Спартак» — «Звезды НХЛ» — 4:5

6 ноября 1994 г. Ярославль. «Торпедо» — «Звезды НХЛ» — 5:4

9 ноября 1994 г. Нижний Новгород. «Торпедо» — «Звезды НХЛ» — 3:8

11 ноября 1994 г. Магнитогорск. «Металлург» — «Звезды НХЛ» — 2:11

12 ноября 1994 г. Новосибирск. «Сибирь» — «Звезды НХЛ» — 6:17

14 ноября 1994 г. Москва. ЦСКА — «Звезды НХЛ» — 5:6

Битва за право принять «Звёзд»

Макаров — Ларионов — Крутов — Фетисов — Касатонов, Могильный — Фёдоров — Буре — что значили эти имена для всех наших болельщиков! Чемпионат МХЛ тогда трудно было назвать привлекательным — уровень игры очень сильно упал, внимания и денег хоккею уделялось крайне мало, телетрансляции были редким явлением, да и общая обстановка в стране заставляла думать совсем о других вещах. Именно поэтому неожиданный визит тех, кто составлял славу российского хоккея (да ещё и всех вместе!) вызвал небывалый ажиотаж. Суммарно на шести матчах побывало почти 35 тысяч зрителей, в среднем — 5 814, что было прекрасным показателем для того времени. Звёзды не разочаровали, показав высокий уровень игры, и даже оказались замешаны в небольшом скандале.

Суперсерия звёзд НХЛ первоначально задумывалась из пяти матчей в разных городах России, в том числе, обязательно в Москве, где обосновался штаб, называвший себя рабочей группой. В Москве суперсерия начиналась матчем со «Спартаком» и завершалась

игрой с ЦСКА. Оба эти клуба на то время уже не являлись лидерами российского хоккея, но их прошлые заслуги перевешивали всё. За право принять у себя «Звёзд» шла настоящая битва между другими городами. К слову, матч в Новосибирске изначально не был запланирован, но благодаря авторитету известного арбитра Юрия Карандина «Звёзды» приехали и в Сибирь.

Началось всё 4 ноября 1994 года матчем против московского «Спартака», которому энхаэловцы щедро одолжили четверых хоккеистов — Борщевского, Бякина, Селиванова и Прохорова. Игравшие в охотку звёзды не испытывали никаких проблем, ведя в счёте 4:0 к середине второго периода, но затем расслабились, и третий период спартаковцы выиграли 3:1, сократив отставание до минимума.

Сенсация в Ярославле, Фетисов — в «Спартаке»

Победа на классе над «Спартаком» слегка расслабила энхаэловцев, что привело к настоящей сенсации в Ярославле. К слову, торпедовцы тоже были в ослабленном составе — в расположении сборной был главный тренер Сергей «Сеич» Николаев, а также тогдашние лидеры — нападающий Андрей Тарасенко и защитник Дмитрий Красоткин, поэтому «Звёзды» одолжили ярославцам Дмитрия Юшкевича.

Первый период «Звёзды» выиграли со счётом 3:2, уверенно ведя игру, но затем расслабились и пропустили три шайбы подряд. В третьей двадцатиминутке «Звёзды», ведомые реактивным Буре, изо всех сил пытались отыграться, и усилиями Алексея Касатонова сократили отставание до минимума, но тот же Касатонов в концовке был удалён за задержку руками, а капитан «Звёзд» Фетисов предпринял фирменный «канадский» ход и попросил измерить крюк у игрока «Торпедо» Курочкина. Арбитры согласились с замером и удалили Курочкина, но отыграться энхаэловцы так и не смогли. Тот же Фетисов позднее объяснял решение о замере крюка желанием устроить шоу, но практика показала, что это было совсем не так.

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А ещё денег и славы. Сколько можно было мучиться на родине?

Своё поражение «Звёзды» восприняли очень болезненно. Было сразу же отменено положение об одолжении игроков соперникам, а лидеры «Звёзд» начали искать возможность для проведения матча-реванша с «Торпедо». Окон в календаре уже не было, и в результате этого чуть позже пришлось идти на хитрость: плоть от плоти «армейцы» Фетисов, Буре и Могильный были заявлены за «Спартак» (!) на один матч регулярного чемпионата против ярославцев. Подано всё это было под соусом сбора средств для воинов-интернационалистов и ветеранов войны в Афганистане, а все протесты ярославской стороны были отклонены.

Триумф и ностальгия

Впрочем, скандальный матч «Спартака» с «Торпедо» был чуть позже (в нём Фетисов, Могильный и Буре набрали 3 очка, а красно-белые победили 4:2), а оставшуюся часть своего турне «Звёзды» провели без осечек. В Новосибирске «Звёзды» забили больше всего, разозлившись в концовке, поскольку второй период скромная «Сибирь» сыграла 2:2. После пятого гола Павла Буре, фирменные речёвки: «Сибирь!», «Сибирь!» сменились на крики: «Буре!».

Фото: Максим Замятин, «Чемпионат»

Завершилось всё самым принципиальным матчем с ЦСКА, в котором «Звёзды» вели со счётом 6:1 после двух периодов, но пропустили четыре шайбы в заключительном отрезке, и не без труда довели матч до победы. Отношения многих энхаэловцев и руководства «армейцев» оставались непростыми, но все трудности, в итоге, отступили на задний план.

Турне состоялось, став историческим событием. Ни до, ни после болельщики в разных российских городах не имели возможности увидеть живьём своих кумиров, некоторые из которых впервые приехали в Россию после отъезда в НХЛ. И столько только догадываться, какой громадный интерес вызвала бы подобная суперсерия, будь она возможна в наши дни.

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