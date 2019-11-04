Американец снова полил грязью Россию и КХЛ. Сколько это будет продолжаться?

Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке. Но в последнее время эта ситуация исправляется, во многом благодаря подкасту Splittin Chiclets. Увы, ничего хорошего о России и КХЛ в этом увеселительном шоу Пола Биссоннетта никогда не расскажут. Наоборот, в этом подкасте приглашённые гости словно бы упражняются в самых нелепых и уничижительных отзывах о стране и лиге, где они когда-то жили и играли.

Игравшие в России североамериканцы поливают грязью КХЛ. Кому это выгодно? Гости подкаста Пола Биссоннетта продолжают сочинять небылицы о КХЛ. В лиге пока предпочитают не отвечать.

Мы рассказывали о выпусках, где на свою нелегкую судьбу жаловались Брент Сопел, Райан Уитни, Тедди Пёрселл, Дэвид Линг, Ти Джей Гальярди… Огромные порции концентрированного бреда, на которые было глупо обижаться. Но фигуры, появляющиеся в подкасте, становятся всё значительнее. В прошлый раз к Биссоннетту пришёл Макс Тальбо, а сейчас язык развязался у Тима Стэплтона – легионера, которого язык не поворачивался назвать шабашником в период его выступления в КХЛ. Не думаю, что и Тима чем-то действительно обидели в нашей лиге, но, видимо, таких ударов в спину можно ожидать от любого североамериканца. Впрочем, всё зависит от вашего отношения к таким вещам. Если подходить к ним с юмором, то всё воспринимается проще.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что сказал Стэплтон?

Тим прошёлся довольно жёстко по КХЛ и России в целом. «Всё, что не имеет смысла в твоей голове, в этой стране в порядке вещей», — говорит Стэплтон о различиях в менталитете. В пример Тим привёл ситуацию, в которую он попал в «Нефтехимике». Там по его словам к ноябрю сменилось пять тренеров за сезон. Конечно, это преувеличение. Тогда в Нижнекамске была довольно стандартная ситуация: Кари Хейккиля провалился в начале регулярки, его сменил Владимир Крикунов, а месячный промежуток между двумя тренерами заполнил собой в качестве и.о. Рафик Якубов, нынешний генменеджер «Ак Барса». Якубов и в Нижнекамске выполнял такие функции, но решил самостоятельно порулить командой какое-то время.



Ничего странного, но Стэплтон всё преувеличил. «В какой-то момент мы не понимали, это тренер ли физиотерапевт», — заявил канадец. Возможно, у него с детства большие проблемы со зрительной памятью.



Далее Стэплтон совсем неуважительно проехался по Владимиру Крикунову, чьё имя он даже не смог выучить. «К нам привели Игоря Крикунова. Какой он долбанутый. Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шёл сильный снег. Я не шучу. Мы добегали до его машины с включёнными фарами, смотрели на этого Крикунова и бежали вторую половину дистанции в другую сторону. И он вообще не говорил по-английски», — жалуется Стэплтон.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Не секрет, что Владимир Васильевич – действительно, человек «старой закваски». Но он даёт результат и до сих пор востребован в КХЛ. Стэплтон приехал играть в чужую страну, где существуют свои методы тренировочного процесса, но почему-то ждал, что здесь всё будет как в Америке. А ещё требовал от Крикунова знаний английского языка, как будто это Владимир Васильевич пожаловал в США со своими знаменитыми баллонами. И кто после этого «долбанутый»?

Впрочем, у Стэплтона, похоже, авторитетов не существует и среди его соотечественников. «Из Нижнекамска я отправился в Магнитогорск – от Крикунова к другому психопату – Майку Кинэну. Он говорил мне, что «Металлург» может взять второй Кубок Гагарина за два года, хотя там поменялась половина состава», — сказал Стэплтон.



Если человек называет психопатом тренера, много чего выигравшего в карьере, то это много говорит о его воспитании. Так стоит ли всерьёз относиться к его словам? Если он чем-то обижен на Россию, то это его проблемы. Здесь никто не обязан был подстраиваться под его мировосприятие, и почему-то это понимает тот же Кинэн, никогда ничего плохого не говоривший про Россию, или, например, Боб Хартли. Всё дело в культуре и воспитании человека, так что выступление Стэплтона в подкасте прежде всего унижает самого Стэплтона.

«Всё, что не имеет смысла, в России в порядке вещей». Стэплтон критикует КХЛ

Кроме того, американец говорит про богатых русских хоккеистов (в Северной Америке таких, конечно, не бывает), и про пробы загадочного русского газа. Удивительно, но это насквозь стереотипное шоу пользуется успехом за океаном. Что ж, нас это волновать точно не должно.

Кто такой Стэплтон?

И всё-таки немного обидно, что гадости про КХЛ говорил не посредственный легионер, а довольно неплохой хоккеист, который, в общем-то, честно отрабатывал свою зарплату. В сезоне-2012/13, когда Стэплтон впервые появился в КХЛ, Тим стал лучшим бомбардиром и снайпером минского «Динамо». Следующий чемпионат американец начал в Казани, где тоже не затерялся – больше очков в том «Ак Барсе» набрал только Бурмистров.



Интересно, что о минском и казанском этапах карьеры Стэплтон не говорил ничего плохого. Но и в Нижнекамске, где Тиму было некомфортно, он шёл в лучших бомбардирах перед обменом в Магнитогорск, а в «Металлурге» в том плей-офф по количеству заброшенных шайб Стэплтон уступил только Мозякину и Зарипову.



Словом, это был вполне себе крутой легионер, у которого, правда, не задалось второе пришествие в КХЛ. В сезоне-2016/17 Стэплтон провёл 22 матча за «Спартак», но сумел набрать только 7 (1+6) очков, после чего уехал в Швейцарию.



Сейчас Стэплтон в США, говорит гадости о стране, где какое-то время успешно играл. Но никто и не говорил, что неплохой хоккеист может быть хорошим человеком.