Мастера камбэков и буллитов. Россия нанесла ответный удар канадцам в Суперсерии

Наша молодёжка дважды отыгрывалась, а затем сняла все вопросы о победителе, забив три буллита из трёх. Счёт в серии стал равным.

Молодёжная Суперсерия Россия – Канада проводится с 2003 года, и сегодняшний четвёртый матч серии-2019 стал 100-м в истории противостояния. Канадцы вспоминали моменты 16-летний давности, а подопечным Валерия Брагина предстояло провести ключевую встречу. Россия уступала 1-2, и во втором матче с сборной OHL можно было либо сравнять счёт в серии, либо отпустить соперника слишком далеко.

Сборная России вышла без легионеров в составе. Представители OHL Никита Охотюк и Александр Афанасьев не были убедительны в предыдущей встрече и, можно сказать, не прошли просмотр. «Мы увидели всё, что нужно. Они возвращаются в свои клубы, будем следить за ними», — заявил главный тренер сборной Валерий Брагин.

Брагин, естественно, не мог быть доволен результатом третьего матча, который наша молодёжка проиграла вчистую, но упирал на то, что он пришёлся на самый тяжёлый отрезок акклиматизации. После нескольких дней отдыха можно было надеяться на лучшее начало и, по-крайней мере, лучшее движение, но игра началась с того, что Россия упустила выход Серрона Ноэля. Амир Мифтахов справился с броском, а вскоре уже наша атака создала похожий момент. Родион Амиров убежал со вбрасывания в своей зоне и, хотя шайба улетела далековато, смог её догнать и пытался продавить Хантера Джонса, но уже не хватило пространства.

Если первые минуты ещё был равный хоккей, то затем канадцы полностью захватили инициативу и вырвались вперёд. Мифтахов проявлял чудеса эквилибристики и лёжа отразил бросок всё того же Ноэля, но шайба осталась у канадцев, и Коннор МакМайкл подправил на пятачке наброс с синей линии.

Игра развивалась по сценарию предыдущей, и у канадцев были все шансы уйти на перерыв, ведя в две шайбы. К счастью, Мифтахов натуральным образом спас ворота в почти безвыходной ситуации. Когда МакМайкл остался один на пятачке и пробивал уже практически в пустой угол, наш вратарь положил на лёд клюшку.

«Выбежали, как гориллы из клетки». Канадцы обыграли Россию в фирменном стиле Сборная России проиграла в движении и мастерстве, у нашей команды не нашлось лидеров.

Сломав сценарий, во втором периоде россияне не расклеились и выровняли игру. Уже на первых секундах звено Морозова могло сравнивать счёт – Подколзин боролся и создавал трафик на пятачке, Гордеев мощно зарядил с синей линии, но попал в штангу. Россия постепенно подтянулась и по броскам (в первом периоде канадцы превосходили в этом аспекте в два раза), уже не позволяла канадцам хозяйничать в своей зоне, и в середине периода сумела создать ещё один великолепный момент. Ртищев подкараулил пересменку соперника и убежал в отрыв один на один, пытался раскачать Джонса, но не забил.

Второй период завершился четырёхминутным удалением канадцев. С реализацией лишнего на этом турнире у нашей команды есть серьёзные проблемы. До третьего периода было ноль из пяти, но на сей раз спецбригада сработала эффективно. Если в прошлой игре у россиян были незаметны лидеры, то сегодня связка Морозов-Подколзин провела сильный матч, а в третьем периоде и вовсе доминировала и организовала шайбу в большинстве. Подколзин стремительно прорвался по флангу к воротам Джонса, а Амиров сработал на добивании. Вообще, в этом матче лучшие атаки у наших ребят получались именно сходу, и в третьем периоде они проходили на загляденье.

Подколзин удивил Канаду. Он пошёл на 100-килограммового Болдюка и снёс его Один из самых ярких моментов первого матча Суперсерии, на который мало кто обратил внимание.

Тем обиднее было пропустить вторую шайбу — Ноэль в средней зоне обокрал Грошева и реализовал выход один в одного. Но что порадовало, в этом матче пропущенные шайбы не заставили россиян расклеиться, а наоборот, только заводили. Был отличный момент у Грошева, а счёт сравнял чуть позже Лев Комиссаров, убежав на рандеву с вратарём в меньшинстве. Есть у нашей команды характер, и не так страшны канадцы, как могло показаться по третьей встрече.

Игра пошла обоюдоострая, в таком же ключе продолжилась в овертайме, а решилось всё в серии послематчевых бросков. Россияне показали себя не только мастерами камбэков, но и идеальными буллитёрами. Джонс не смог остановить ни Савунова, ни Соркина, ни Морозова, в то время как Мифтахов пропустил лишь один раз. Счёт в серии стал равным как по победам, так и по очкам. Всё решится в матчах с WHL.