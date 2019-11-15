Драка русского завела «Даллас». Гурьянов вызвал на бой брата своего капитана

22-летний россиянин Денис Гурьянов изо всех сил старается закрепиться в основном составе «Далласа». Воспитанник тольяттинского хоккея, выбранный «звёздами» в первом раунде драфта-2015, уже четвёртый год находится в Северной Америке, но до нынешнего сезона Гурьянов провёл в НХЛ лишь 22 встречи.

Сейчас ситуация меняется, Денису доверяют место в основе, и россиянин старается отвечать взаимностью. Он уже забросил 4 шайбы в сезоне, дважды оформив дубль, а всего на его счету 8 очков в пятнадцати встречах. Конечно, ничего сверхъестественного, но вполне неплохо для парня, которому нужно наконец-то доказать свою полезность для клуба. У Гурьянова до игры с «Ванкувером» было всего на два очка меньше, чем у Александра Радулова, который не похож сам на себя в этой регулярке, а среди всех игроков «Далласа» Денис показывал шестую результативность, хотя сыграл меньше всех матчей.

Ещё один русский ворвался в НХЛ! Гурьянов забил две, обманув самого Кэри Прайса Его уже называют Денисом Разрушителем, а его связку с Роопе Хинцем сравнивают с фейерверком.

Но хороший игрок – это не только голы и передачи. Это прежде всего лидерские качества, которые могут проявляться по-разному. Иногда стоит завести своих парней, достать из них эмоции каким-либо поступком. Раньше за это обычно отвечал Александр Радулов, но сейчас самый «электрический» россиянин явно не в своей тарелке, и функции по подъёму командного духа вынужденно берут на себя и другие игроки. В том числе и Денис Гурьянов.

В самом начале матча с «Ванкувером» россиянин не постеснялся вызвать на бой Джорди Бенна и провёл свой первый кулачный поединок в НХЛ. Поводом для Гурьянова стал жёсткий хит игрока «Ванкувера» на Николасе Каамано. Денис вступился за одноклубника и заставил Бенна скинуть перчатки. Более опытный форвард «косаток» грамотно заблокировал руки Гурьянова и не дал россиянину нанести ни одного акцентированного удара, но это было не так уж и важно. Денис показал, что он в высшей степени командный игрок, и заработал дополнительное уважение своих партнёров. Со скамейки «Старз» этот бой приветствовал в том числе и капитан «Далласа» Джейми Бенн – родной брат форварда «Ванкувера», которого Гурьянов призвал к ответу.

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Да и сам Денис явно остался доволен своими действиями.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Даллас Старз»

По итогам драки Джорди Бенн мог считаться победителем, но самым благоприятным образом она повлияла именно на «Даллас». Спустя 40 секунд после поединка «звёзды» открыли счёт в матче – постарался Джастин Даулинг, переигравший Якоба Маркстрёма в ближнем бою.

А в начале второго периода в красивом сольном проходе отличился Блейк Комо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Даллас Старз»

Правда, «Ванкувер» довольно быстро сумел отыграться. В середине матча хозяева площадки дважды пробили Антона Худобина, но ещё до конца периода «Даллас» снова вышел вперёд. Отличился Тайлер Сегин, вышедший в лучшие бомбардиры «звёзд» в этой регулярке. Комбинация получилась изумительная.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Даллас Старз»

Что касается Гурьянова, то россиянин, выходивший в четвёртом звене «Далласа», больше ничем в матче не отличился. Всего один бросок, и показатель полезности «-1». Возможно, Денису не хватает присутствия в составе «Старз» травмированного Роопе Хинца – связку Гурьянова с лучшим снайпером «Далласа» уже успели назвать фейрверком.

Гурьянов промолчал, зато забил Радулов. После хет-трика в ворота «Миннесоты» у Александра был лишь один гол в пяти матчах, и показалось, что он снова приуныл. Шайба в ворота «Ванкувера» случилась очень вовремя. И для самого Радулова, всё ещё восстанавливающего свои лучшие кондиции, и для «Далласа», получившего комфортный отрыв в счёте за две с половиной минуты до конца основного времени и избежавшего нервной концовки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Даллас Старз».

4:2, успех «Далласа». После неудачного начала регулярки «звёзды» пришли в себя и одержали шестую победу в последних семи матчах.