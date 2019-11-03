Ещё один русский ворвался в НХЛ! Гурьянов забил две, обманув самого Кэри Прайса

В НХЛ ворвался ещё один русский хоккеист. 22-летний Денис Гурьянов, задрафтованный «Далласом» под общим 12-м номером в 2015 году, не зря уезжал в Северную Америку и упорно ждал своего шанса, играя в АХЛ. Он уже третий снайпер «звёзд» в этом сезоне и сегодня в очередной раз доказал, что достоин прочного места в составе.

Гурьянов долго пытался пробиться в НХЛ, но без какого-то успеха. Часто игроков засасывает это болото, и наверх выбраться уже тяжело. Тем более для него это уже четвёртый год в Северной Америке, не попасть в основу сейчас фактически значит поставить крест на своих амбициях. Судя по всему, такие мысли не давали покоя Гурьянову, даже главный тренер Джим Монтгомери в начале сезона говорил о том, что давление «парализует» молодого игрока.

После нескольких ничем не примечательных матчей Гурьянова снова сослали в фарм-клуб, но оказалось, что понижение только пошло ему на пользу. В первом же матче за «Техас» он оформил свой первый хет-трик в профессиональной карьере, включая КХЛ, и уже через неделю вновь был в основе. Со свежей головой и уверенный в себе – совсем другой игрок, нежели в начале сезона.

В последних пяти матчах Денис сделал два дубля, а сегодня забил не кому-нибудь, а самому дорогому вратарю мира. Сначала заработал и реализовал буллит, хлёстким броском прошив домик Кэри Прайса.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Затем отличился в большинстве, замкнув передачу Роопе Хинца. Гурьянов, которому болельщики уже дали прозвище Денис Разрушитель, нашёл отличное взаимопонимание с финским центрфорвардом и сегодня нанёс семь бросков. Их связка прямо сейчас — главная движущая сила «Далласа», Хинц с Гурьяновым за последние пять игр забросили семь шайб. Прорыв россиянина должен окончательно избавить тренерский штаб «звёзд» от головной боли с составом. Теперь можно спокойно воссоединить суперзвено Бенн – Сегин – Радулов, что и было сделано, и при этом не беспокоиться, что остальные тройки не будут эффективны. Радулов, кстати, сегодня тоже забил, свой пятый гол в сезоне, «Даллас» выиграл шесть из семи последних матчей и приблизился к зоне плей-офф на расстояние вытянутой руки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Даллас Старз».

«Гурьянов и Хинц – это фейерверк»

«Мы надеялись и ждали прорыв Дениса. Такие игроки делают состав сбалансированным, это позволяет побеждать. Все чувствуют себя сопричастными, все получили более важные роли. Перед буллитом не сказал Гурьянову ни слова. Он даже к скамейке не подъехал, а катался в центре. Великолепный гол великолепному вратарю», — похвалил Гурьянова Монтгомери.

«Гурьянов и Хинц считались будущим «Далласа», они им и остаются. Взрывная скорость, потрясающее мастерство, и у них всё ещё действуют контракты новичков. Сейчас они – самая весёлая часть «Далласа», их игра напоминает фейерверк. Ты понимаешь, что они сделают что-то яркое и громкое, но не знаешь, какую форму это примет. Гурьянов – это доза кофеина, которой он мгновенно может разбудить сонную игру и завести «Даллас», забросив сумасшедший гол с неудобной или жёстко отрабатывая в обороне. Гурьянов не просто заслужил остаться в НХЛ, он заслужил право играть важную роль», — подытожил Dallas News.

Статистика Дениса Гурьянова в сезоне-2019/20.