На КХЛ обиделись из-за поста в соцсетях. Во всём виноват скандальный кот Виктор

Что произошло

Пассажир авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве, столкнулся с проблемой при перевозке 10-килограммового кота в салоне самолёта. Об этом сам пассажир, которого зовут Михаил Галин, рассказал в своих социальных сетях.

Из столицы Латвии в столицу России Михаил добрался без проблем, зато в московском аэропорту Шереметьево его ждали приключения при регистрации на рейс.



«Рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа (первый раз за мои 300+ перелётов), несколько раз поместила каждую сумку на весы и сообщила, что кот тоже будет взвешен. Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг. После чего дама торжественно объявила, что кот отравляется в багаж. На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у неё правила и брать на себя ответственность за два лишних кг Виктора в салоне самолёта она не собирается», — описал случившееся сам Михаил.



И тут Галин решил прибегнуть к хитрости, так как сдавать животное в багажное отделение он не хотел. Пришлось подменить толстого Виктора на кошку, которую он взял у подруги. В результате удалось пройти проверку и попасть на борт самолёта. Правда, позднее проблемы всё равно возникли. В авиакомпании лишили пассажира бонусных миль за провоз толстого кота, чей вес превышал допустимый на два килограмма.

Кот Виктор потренировался с «Адмиралом»

Добраться до Владивостока мужчина и его верный друг всё же смогли. Далее креативно себя проявили в хоккейном клубе «Адмирал», который выступает в КХЛ. Знаменитый кот по кличке Виктор принял участие в полноценной тренировке под руководством брутального тренера дальневосточников Николая Пронина. Посетил «Фетисов-Арену» и хозяин кота, находившийся рядом со своим питомцем.



«От приглашений Николая Павловича не отказываются — их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения — всё по-серьёзному.



Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали», — говорится в сообщении клуба в «Инстаграме».

Обида на КХЛ

Но на этом история не закончилось. Видео с тренировкой кота Виктора разместила в своих официальных аккаунтах в «Твиттере» и «Инстаграме» Континентальная лига. Таким образом, КХЛ продолжила раскручивать прогремевшую на всю страну тему.

По сообщению известного телеграм-канала «Мутко против», в авиакомпании обиделись на КХЛ из-за постов в соцсетях про кота Виктора.



«Представители авиаперевозчика просили убрать публикацию с котом и больше не педалировать эту тему. Удалять публикацию в КХЛ не стали — тогда бы они сами словили кучу хейта. А вот не расшатывать аэрофлотовскую лодку в КХЛ согласились», — сообщается в телеграм-канале.



Но ведь обижаться здесь совершенно не на что. Наоборот, авиакомпания получила дополнительную рекламу и огласку, пусть и в какой-то степени не слишком приятную. В свою очередь клуб и лига, как и положено в современном медиапространстве, отыграли тему и словили на ней хайп. Таковы реалии нынешних медиа. С ними не нужно бороться, к ним нужно привыкнуть и смириться с этим.