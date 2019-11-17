«Это не балет, русский». Овечкина настигла карма, его начали бить свои и чужие

Что бы сказал по этому поводу Дон Черри?

После предыдущего матча «Вашингтона» с «Монреалем» главной темой для обсуждений стал силовой приём Александра Овечкина против одного из лидеров «Канадиенс» Джонатана Друена. Фраза россиянина про то, что это хоккей, а не балет, лишь подогрела интерес, и аудитория раскололась на два лагеря: одна полагали, что Овечкин подпрыгнул во время силового приёма, другие — что всё было абсолютно чисто.

«Это хоккей, а не балет». В Америке крутят нокаутирущий хит Овечкина на Друене Но «канадцы» отомстили русскому капитану «Вашингтона».

Так или иначе, но пока призыва бывшего тафгая Жоржа Ларака к дициплинарному комитету НХЛ остались без ответа — никаких расследований в отношении Овечкина инициировано не было, а сам Александр вместе с командой спокойно прилетел в Бостон на матч против «Брюинз».

Сама встреча с «мишками» предполагалась как дуэль Овечкина и лучшего снайпера нынешнего регулярного чемпионата Давида Пастрняка, но перестрелки не получилось. Вместо голевой феерии зрители увидели обилие стычек и силовых приёмов, и капитан «столичных» оказался в центре этого водоворота.



Началось всё с того, что Овечкин попробовал приложить к борту своего визави — капитана «Бостона» Здено Хару. Справиться с двухметровым словаком россиянину не удалось, да и попытка была весьма осторожной — всё-таки, это не Друен, и последствия подобного поступка могут быть сомнительными.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Затем Александр выбрал более подходящего по габаритам оппонента и утолил жажду силовой борьбы.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Capitals District.

Чуть позже главный провокатор «Брюинз» Брэд Маршан поцапался с защитником гостей Михалом Кемпны. Чех несильно толкнул соперника, но в драку вступать не стал, а на помощь Кемпны тут же прилетел Том Уилсон, заваливший Маршана на лёд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Чувствовалось, что силовик Уилсон максимально заряжен на противоборство с колючими «мишками», и именно он мог стать антигероем матча для «Кэпиталз». В середине второго периода, когда «Вашингтон» уступал со счётом 1:2, Уилсон сбил с ног Овечкина. Россиянину ещё повезло, что перед самым контактом с Уилсоном, на пути Тома попался форвард «Бостона» Шон Курали, который слегка притормозил 43-го номера «столичных». В противном случае Овечкин вполне мог оказаться в роли Друена, в адрес которого он раздавал ироничные комментарии буквально день назад.

Статистика Александра Овечкина

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Приехав на скамейку запасных, оба нападающих «Вашингтона» убедились, что всё в порядке и посмеялись над этим эпизодом. А болельщики в социальных сетях мгновенно вспомнили фразу Александра про балет и начали писать комментарии в стиле: «Это действительно хоккей, я не балет, русский!».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Столичные» пытались отыграться, но за Овечкиным зорко присматривала оборона «Бостона». В одном из эпизодов третьего периода Александр имел неплохой шанс забить, но не убежал от защитника Чарли Макэвоя, который снёс Великую Восьмёрку с ног.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

В итоге, «Вашингтон, уступавший весь матч в счёте, смог отыграться за 59 секунд до конца основного времени усилиями Ти Джея Оши, а в серии буллитов одержал победу. Решающим оказался бросок Якуба Враны, когда чешский форвард продемонстрировал явную любовь к финтам в стиле Павла Дацюка.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.