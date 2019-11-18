Вратарь Бердин подрался с полевым игроком. Во время боя они уронили судью

Вы уже наверняка что-то слышали про российского голкипера Михаила Бердина. Этот парень пока не играет в НХЛ, но о нём уже есть что рассказать.
Михаилу сейчас 21 год, он родился в Уфе, но не считает себя воспитанником местного хоккея. Всё потому, что в 14 лет ему сказали в «Салавате», что он там никому не нужен и его предел – ВХЛ.
Доказывать обратное Бердин уехал в Череповец, где дорос до команды МХЛ «Алмаз» и юниорской сборной России U17, потом был в составе той самой «мельдониевой» команды Виталия Прохорова, а затем уехал покорять Северную Америку, сразу после того, как «Виннипег» выбрал российского вратаря под 157-м номером драфта. Да, в оптимизме и вере в собственные силы Бердину не откажешь.
Два года в лиге USHL оказались для Михаила весьма удачными, он даже сумел забить гол в своём дебютном сезоне за океаном, и в мае 2018-го Бердин уже подписывал двусторонний контракт с «Виннипегом». С первого захода ему не удалось подвинуть никого из вратарей «Джетс» и выйти на лёд в НХЛ, но для Михаила это ничего не значило. Бердин – очень целеустремлённый парень.
Он продолжал работать, и летом получил шанс в тренировочном лагере «Виннипега». В своей первой игре на уровне НХЛ Бердин вышел на третий период матча с «Калгари» и ни разу не пропустил после 13 бросков. А ещё показал тренерскому штабу «Джетс», что невозмутимость и спокойствие – главные принципы его жизненного кредо.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Дэйва Минука.
Наставник «Виннипега» Пол Морис наверняка оценил действия Бердина, но начинать сезон Михаил, разумеется, отправился в АХЛ. Всё-таки у «Джетс» есть как минимум Коннор Хеллебайк и Лоран Броссуа, да и с ходу играть в НХЛ не был готов и сам Бердин. Его шанс был в том, чтобы понравиться «Виннипегу» из «Манитобы Мус», и поначалу всё складывалось не лучшим образом.
Фарм-клуб «Виннипега» с Бердиным в воротах выдал шестиматчевую серию поражений, старт сезона был откровенно завален. Но затем «Манитоба» резко преобразилась и в ноябре практически забыла о поражениях. Помогает и уверенная игра Бердина: в шести последних играх Михаил стабильно входит в тройку лучших игроков встречи, у него лишь пять пропущенных шайб в этих матчах.
Но российскому голкиперу и этого мало – за свою команду он готов не только ловить шайбы, но и лезть в драку! В игре с «Сан-Антонио Рэмпейдж», фарм-клубом «Сент-Луиса», Бердин в одном из эпизодов вступил в кулачный поединок с 30-летним форвардом Джорданом Ноланом. Хоккеисты так увлеклись дракой, что досталось даже арбитру, которого участники боя случайно задели и повалили на лёд.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Джейкоба Столлера.
«Этот тафгай постоянно цеплял меня с самого начала игры, я ему ответил, а он поехал на меня с кулаками. Там сразу же Андрюха Чибисов вступился, начал мне помогать. Немного эмоции выхлестнули, я просто не стал терпеть его провокации», — так прокомментировал свою драку Бердин коллегам из Sport24.
Что ж, вот такой боевой и уверенный в себе российский голкипер выступает в АХЛ и мечтает о своём дебюте в сильнейшей лиге мира. В том матче с «Сан-Антонио» Бердин, помимо драки, отметился ещё и результативной передачей на партнёра и помог команде выиграть со счётом 5:2. Победа стала уже шестой подряд, «Манитоба» сейчас одна из самых горячих команд АХЛ, во многом благодаря классной игре Бердина.
Нет никаких сомнений, что Михаил продолжит упорно работать и идти к своей цели и рано или поздно обязательно получит шанс в «Виннипеге». А дальше всё будет зависеть только от него. Пример Александра Георгиева, подвинувшего самого Хенрика Лундквиста, должен вдохновлять уфимца.
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