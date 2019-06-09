Бердин: в «Салавате» мне сказали: «Мальчик, ты здесь не нужен»

Голкипер системы «Виннипег Джетс» Михаил Бердин объяснил, почему ушёл из «Салавата Юлаева».
«В 14 лет человеку очень тяжело, у него, по сути, только формируется психика. Тренеры должны оказывать поддержку игрокам в этом возрасте, а не давить. Когда мне было 14, я мечтал играть в КХЛ, зарабатывать условные 100 тысяч рублей и всю карьеру провести в «Салавате», но когда мне сказали: «Мальчик, ты здесь больше никому не нужен, твой предел — ВХЛ», я просто сломался.
Спасибо родителям, что верили в меня, это очень помогло тогда. У меня до сих пор внутри повисла обида за эту ситуацию, хотя я стараюсь не вспоминать. Обидно, что так плохо расстались с «Салаватом». Я пять лет не мог даже зайти в дворец спорта в Уфе. Просто не мог.
Почему? Первый год меня не пускали. Ушёл с конфликтом. Сейчас все обиды уже забыты, меня пригласили, я тренировался на уфимском льду, пожал всем руки. Время лечит. Единственная команда, за которой слежу, — «Салават Юлаев». Это родная команда, мой дом», — цитирует Бердина «Спорт-экспресс».
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