Гениальный пас Кузнецова на Овечкина! Пока что лучший русский гол сезона НХЛ

Домашний матч с «Анахаймом» обещал быть для «Вашингтона» более спокойным и удачным после героической победы в серии буллитов в гостях над «Бостоном». Вместе с тем наличие травм вынудило наставника «столичных» Тодда Рирдена провести небольшие перестановки в составе: Трэвис Бойд переместился в третью тройку к Ларсу Эллеру и Рихарду Панику, центрфорвардом в тройке Александра Овечкина снова стал Евгений Кузнецов, а Никлас Бекстрём вышел в сочетании с Оши и Враной.

«Это не балет, русский». Овечкина настигла карма, его начали бить свои и чужие Что бы сказал по этому поводу Дон Черри?

Что же касается вратарей, то в воротах в матче с «Дакс» появился Брейден Холтби, а его сменщиком стал Витек Ванечек, которого предпочли россиянину Илье Самсонову. «Если что-то случится, то я был бы не против увидеть Ванечека в игре. Он заработал свою возможность, а я никогда не видел его на этом уровне», — сказал Рирден.

Всё началось для «Кэпиталз» чрезвычайно удачно. Уже на 50-й секунде матча свой первый гол в сезоне забил Рихард Паник, для которого эта шайба стала большим облегчением. Для «Вашингтона» же это был уже третий гол в сезоне, забитый на первой минуте встречи, и по этому показателю подопечные Рирдена идут на первом месте в лиге.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

На старте второй двадцатиминутки «Анахайм» остался в меньшинстве после удара клюшкой, нанесённого Картором Роуни форварду хозяев Якубу Вране, и предоставленным численным преимуществом воспользовался Александр Овечкин. Для капитана «Вашингтона» этот гол стал 15-м в сезоне, и забит он был классическим для него способом — броском из своего «офиса» в круге вбрасывания после удобнейшей передачи Кузнецова.

Гол получился по-настоящему российским, с участием обоих наших звёзд. Эта шайба стала одной из самых красивых в сезоне, когда и передачу, и бросок делали российские легионеры.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Однако самый любопытный момент в матче случился под занавес второго периода. За 34 секунды до сирены «Вашингтон» забил третий гол — отличился Чендлер Стивенсон, но вся штука в том, что, когда он отправлял шайбу в ворота «Дакс», за спиной Джона Гибсона уже шла драка, участниками которой были Брендан Лайпсик, Эрик Гудбрансон и Брендан Гуле. Удивительно, но арбитры приняли решение гол засчитать.



Отдавший голевую передачу Гарнет Хэтэуэй мгновенно сцепился с форвардом гостей Дереком Грантом, которого завалил на лёд несколькими мощными ударами. На этом потасовка вроде бы и закончилась, но внезапно была организована «вторая часть Марлезонского балета». Хэтэуэй захотел добраться до нападающего «уток» Ника Ритчи, и к вашингтонцу тут же подъехал сверкающий «мувемберскими» усами Эрик Гудбрансон. Лайнсмены придерживали обоих, но Гудбрансон смог найти возможность освободить руку и ударить соперника, который не имел шанса ответить. Вернее, ответ последовал, но был весьма своеобразен: Хэтэуэй смачно плюнул в лицо оппоненту, немало повеселив главного силовика «Вашингтона» Тома Уилсона.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В итоге и Хэтэуэй, и Гудбрансон были удалены до конца игры, а игрока «Вашингтона», получившего матч-штраф, ждёт ещё и разбирательство от дисциплинарного комитета НХЛ, который ранее наказывал хоккеистов за подобное поведение.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Кейси Линч.

Несмотря на все старания, вернуться в игру калифорнийцы уже не смогли. В начале третьего периода Якуб Врана довёл преимущество «Вашингтона» до четырёх голов, но именно плевок Хэтэуэя стал самым запоминающимся событием встречи.



«Это была быстрая, импульсивная реакция. К сожалению, я не сдержался, это было неправильно, но соперник нанёс мне «удар сосунка». Это были только эмоции. Я ничего такого не планировал. Я сожалею, подобному нет места», — отметил Хэтэуэй после матча.

Статистика Александра Овечкина

«Тяжёлая игра получилась, но мы контролировали шайбу, и ход матча тоже был под нашим контролем. Мы держали всё вместе, это хороший знак. Кузнецов проделал классную работу, мы здорово держали шайбу в чужой зоне, было хорошее движение, мы использовали появившееся пространство. Почему вечером в понедельник мы так рубились с командой из Западной конференции? Я не знаю. Наверное, потому что некоторые наши парни раньше играли на Западе, тот же Лайпсик. Они играли жёстко, завершали свои силовые приёмы. Результат в нашу пользу», — сказал Александр Овечкин, который вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата.

Отдал должное партнёру и Евгений Кузнецов, который до матча выдал очень образное сравнение для Овечкина.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Саша побил рекорд Гретцки по заброшенным шайбам. Буду в старости вспоминать, что играл с человеком, который превзошёл рекорд Уэйна. Чем ближе Овечкин к новым достижениям, тем больше понимаешь, с каким человеком выходишь на лёд. Думаешь, что это просто твой друг и партнёр по команде, а потом смотришь на его статистику: „Я что, с Иисусом играю?“. Таких хоккеистов, как Саша, я точно больше не увижу в своей жизни», — сказал Кузнецов в интервью „Спорт-экспрессу“.