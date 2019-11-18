«Я что, с Иисусом играю?» Кузнецов высоко оценил статистику Овечкина в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о партнёре по команде, капитане «столичных» Александре Овечкине.
«Имеет ли значение, что мы теперь с Овечкиным нечасто играем в одном звене? Наверное, нет. Но если нас ставят вместе, нам уже не нужно сыгрываться. Друг друга знаем, понимаем. В сезоне 82 игры, и тренер, бывает, что-то меняет. Он знает, что вместе мы можем сыграть всегда. Можем дать результат. Как положительный, так и негативный. Всех наших нападающих можно перетасовать, мы всё равно будем выполнять задачу.
Мне бы очень хотелось, чтобы Саша побил рекорд Гретцки по заброшенным шайбам. Буду в старости вспоминать, что играл с человеком, который превзошёл рекорд Уэйна. Чем ближе Овечкин к новым достижениям, тем больше понимаешь, с каким человеком выходишь на лёд. Думаешь, что это просто твой друг и партнёр по команде, а потом смотришь на его статистику: „Я что, с Иисусом играю?“. Таких хоккеистов, как Саша, я точно больше не увижу в своей жизни», — цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».
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