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Фанатский мерч для болельщиков КХЛ: ХК СКА, «Сибирь» и «Ак Барс»

Фанатский мерч для болельщиков КХЛ
«Чемпионат»
Где болельщику КХЛ купить стильный мерч
Посмотрели все онлайн-магазины хоккейных клубов и отобрали лучшее.
Хоккей / КХЛ 0

В сезоне КХЛ — 2019/20 играет немало известных хоккейных клубов. Для того чтобы прийти на арену во всеоружии, лучше заранее заглянуть в официальные магазины за мерчем болельщика.

Хорошо, что сейчас есть возможность сделать это, не выходя из дома — выбрать понравившийся товар, оплатить картой и в два клика получить то, о чём вы мечтали. Вместе с официальным партнёром регулярного чемпионата КХЛ Mastercard мы собрали для вас подборку интернет-магазинов хоккейных клубов, которые выступают в этом сезоне. Выбирайте модный мерч и блистайте на трибунах, а мы постараемся заметить и наградить всех Бесценных болельщиков.

Фото: Официальный аккаунт MasterCard

ХК «Динамо»

Город: Москва.

В официальном интернет-магазине «Динамо» можно приобрести не только хоккейный свитер, но и аксессуары вроде вымпелов, шарфов, шапок, флагов, бейсболок и стильной повседневной одежды с символикой любимого клуба.

Наши фавориты – футболка «Западная трибуна» с забавным принтом и классическая мужская сорочка. Там же найдётся и огромное разнообразие сувениров в подарок истинному болельщику – шайбы, магниты, тапочки и даже фигурки из гжели.

Цены: от 200 рублей за брелки до 2600 рублей за свитер.

Фото: «Чемпионат»

Перейти в официальный онлайн-магазин.

ХК СКА

Город: Санкт-Петербург.

На сайте магазина СКА можно найти самые желанные подарки для поклонников клуба – оригинальные игровые свитеры. Кроме них, есть и бюджетные реплики в разных цветах.

Разнообразие мерча достаточно большое, есть из чего выбрать. Мы, например, оценили винтажные кеды и куртку с кожаными рукавами.

Цены: от 150 рублей за носки до 25 000 рублей за оригинальный свитер.

Перейти в официальный онлайн-магазин.

Фото: «Чемпионат»

ХК «Спартак»

Город: Москва.

Всё-таки московский «Спартак» – один из самых стильных клубов. Стоит только взглянуть на их детские свитшоты, мужские толстовки, часы или женскую коллекцию с сумками и приталенными свитерами. Хоккейные свитера к тому же можно украсить своей фамилией.

Из сувениров особенно примечательны пазлы и бесконтактные браслеты – «Тройка».

Цены: от 100 рублей за значок до 10 000 рублей за часы.

Перейти в официальный онлайн-магазин.

Фото: «Чемпионат»

ХК «Ак Барс»

Город: Казань.

Женское платье с символикой клуба — далеко не самая оригинальная вещь в ассортименте «Ак Барса», но нас всё же зацепили стильные поясные сумки, портмоне и ремни из натуральной кожи.

Цены: от 100 рублей за магнит до 10 000 рублей за рюкзак.

Перейти в официальный онлайн-магазин.

Фото: «Чемпионат»

ХК «Металлург»

Город: Магнитогорск.

Если у вас вдруг закончилась вся канцелярия, вы знаете, где её найти в большом количестве. У «Металлурга» разнообразный выбор полиграфии. А кроме неё есть и хоккейные свитера, и даже профессиональная экипировка для игроков.

Цены: от 50 рублей за браслет до 4000 рублей за толстовку.

Перейти в официальный онлайн-магазин.

Фото: «Чемпионат»

ХК «Трактор»

Город: Челябинск.

В магазин «Трактора» стоит заглянуть для того, чтобы появиться на матче во всеоружии. Помимо классной фанатской атрибутики там найдутся даже шапочки для плавания и постельное бельё.

Цены: от 50 рублей за наклейку до 3000 рублей за толстовку.

Перейти в официальный онлайн-магазин.

Фото: «Чемпионат»

ХК «Салават Юлаев»

Город: Уфа.

Уфимский клуб обещает эксклюзивную клюшку с автографом любимого хоккеиста, однако, на сайте они не представлены. Зато можно заказать фанатскую атрибутику или одежду для взрослых и юных болельщиков.

Цены: от 100 рублей за скотч с логотипом до 4000 рублей за халат.

Перейти в официальный онлайн-магазин.

Фото: «Чемпионат»

ХК «Авангард»

Город: Омск.

Клуб предлагает возможность кастомизировать хоккейный свитер своим именем, а кроме того — широкое разнообразие подарков для самых преданных фанатов.

Цены: от 20 рублей за карандаш до 5000 рублей за свитер.

Перейти в официальный онлайн-магазин.

Фото: «Чемпионат»

Для ценителей

Если среди ваших любимчиков оказались не самые популярные клубы КХЛ, расстраиваться не стоит. Зачастую самую выгодную покупку атрибутики можно совершить на официальном сайте, а если такого у команды нет, то в офлайн магазине тренировочного ледового комплекса.

Не нашли ничего интересного для себя? Загляните в Интернет-магазин официальной фирменной атрибутики КХЛ.

Напомним, что онлайн-битва за Бесценные Трофеи сезона-2019/20 уже идёт! Два комплекта наград лучшие игроки и болельщики клубов разделят после решающей игры финальной серии плей-офф КХЛ. Абсолютный лидер рейтинга болельщиков по результатам всего сезона отпразднует успех с хоккеистом любимого клуба на церемонии закрытия сезона КХЛ в мае.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать её лидером, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store.

Стать участниками «Бесценной Лиги» могут совершеннолетние граждане стран — участниц чемпионата КХЛ: России, Беларуси, Казахстана и Китая.

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