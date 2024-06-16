Морис — о разгроме от «Эдмонтона»: мы приехали сюда за одной победой, и мы её получили

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил разгромное поражение в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».

«Я бы предположил, что обычно конечный результат справедлив. Обычно. Так что мы не заслужили победу в этой игре. Это наше первое поражение в финале. Мы либо побеждаем, либо учимся. Если нам действительно повезёт, мы выигрываем и учимся. Сегодня этого не произошло. Это была первая возможность, которую мы получили как франшиза, почувствовать волнение от возможной победы в Кубке Стэнли. Мы научимся с этим справляться, это всё часть этого процесса.

Мы просто восстановимся и возвратимся в бой. Я приведу вам клише: мы приехали в Эдмонтон, чтобы одержать одну победу, и мы получили то, что нам было нужно. Сегодня вечером мы проиграли игру. Боб получил небольшую передышку. Мы принимаем это поражение. Я почти уверен – возможно, мне нужно проверить – но будет и пятая игра», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.