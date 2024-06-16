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Морис — о разгроме от «Эдмонтона»: мы приехали сюда за одной победой, и мы её получили

Морис — о разгроме от «Эдмонтона»: мы приехали сюда за одной победой, и мы её получили
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил разгромное поражение в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».

«Я бы предположил, что обычно конечный результат справедлив. Обычно. Так что мы не заслужили победу в этой игре. Это наше первое поражение в финале. Мы либо побеждаем, либо учимся. Если нам действительно повезёт, мы выигрываем и учимся. Сегодня этого не произошло. Это была первая возможность, которую мы получили как франшиза, почувствовать волнение от возможной победы в Кубке Стэнли. Мы научимся с этим справляться, это всё часть этого процесса.

Мы просто восстановимся и возвратимся в бой. Я приведу вам клише: мы приехали в Эдмонтон, чтобы одержать одну победу, и мы получили то, что нам было нужно. Сегодня вечером мы проиграли игру. Боб получил небольшую передышку. Мы принимаем это поражение. Я почти уверен – возможно, мне нужно проверить – но будет и пятая игра», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
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