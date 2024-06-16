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«Эдмонтон» разгромил «Флориду» со счётом 8:1 в четвёртом матче финала Кубка Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча заокнчилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Маттиас Янмарк, Адам Хенрик, Дилан Холлоуэй, отличившийся дублем, Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс, Райан Ньюджент-Хопкинс, а также Райан Маклауд. Макдэвид также записал в свой актив три результативные передачи, благодаря чему обновил несколько рекордов.

Автором единственной шайбы «Флориды» в этом матче стал российский нападающий Владимир Тарасенко. Его соотечественник, голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 28 спасения.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды».