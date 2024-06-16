«Эдмонтон» установил рекорд НХЛ всех времён, разгромив «Флориду» со счётом 8:1

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча заокнчилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Благодаря разгромной победе в сегодняшнем матче «Эдмонтон» установил рекорд НХЛ всех времён. Команда Коннора Макдэвида и компании одержала победу с наибольшей разницей шайб в истории НХЛ — 7. Речь идёт о финалах Кубка Стэнли, в которых клубы находились под угрозой поражения в серии.

Предыдущий рекорд — победа «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 9:3 над «Детройт Ред Уингз» в пятой игре финала Кубка Стэнли 1942 года.

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды».