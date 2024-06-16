Драйзайтль повторил достижение Курри, Лемье, Кучерова и Макдэвида в плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

В составе «нефтяников» 2 (0+2) набранными очками отметился нападающий Леон Драйзайтль. Немецкий форвард второй раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30+ очков в одном плей-офф. Таким образом, форвард «Ойлерз» повторил редкое достижение Яри Курри, Марио Лемье, Никиты Кучерова и Коннора Макдэвида в плей-офф НХЛ.

Чаще отметку в 30+ очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли покоряли только два канадских хоккеиста — Уэйн Гретцки это делал шесть раз, тогда как Марк Мессье трижды.