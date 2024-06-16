Драйзайтль повторил достижение Курри, Лемье, Кучерова и Макдэвида в плей-офф НХЛ
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.
В составе «нефтяников» 2 (0+2) набранными очками отметился нападающий Леон Драйзайтль. Немецкий форвард второй раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30+ очков в одном плей-офф. Таким образом, форвард «Ойлерз» повторил редкое достижение Яри Курри, Марио Лемье, Никиты Кучерова и Коннора Макдэвида в плей-офф НХЛ.
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5) 2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5) 2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5) 3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5) 4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5) 5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5) 6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3) 7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5) 8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)
Чаще отметку в 30+ очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли покоряли только два канадских хоккеиста — Уэйн Гретцки это делал шесть раз, тогда как Марк Мессье трижды.
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