Главный тренер «Флориды» объяснил своё решение заменить Бобровского после 5 шайб

Главный тренер «Флориды» Пол Морис объяснил своё решение заменить голкипера Сергея Бобровского после пяти пропущенных шайб в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Россиянин отразил 11 из 16 бросков по воротам и был заменён на 25-й минуте матча.

«Если вы думаете, что готовитесь к камбэку, вратарь редко имеет для вас значение. Основные события должны происходить на другом конце льда. Боб очень много играл в хоккей в этом плей-офф. Я думаю пяти шайб с него было достаточно. Таково было моё решение», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Бобровский считается основным претендентом на приз лучшему игроку в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин одержал 15 побед в 21 матче с 90,9% отражённых бросков и двумя шат-аутами.