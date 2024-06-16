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Главный тренер «Флориды» объяснил своё решение заменить Бобровского после 5 шайб

Главный тренер «Флориды» объяснил своё решение заменить Бобровского после 5 шайб
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис объяснил своё решение заменить голкипера Сергея Бобровского после пяти пропущенных шайб в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Россиянин отразил 11 из 16 бросков по воротам и был заменён на 25-й минуте матча.

«Если вы думаете, что готовитесь к камбэку, вратарь редко имеет для вас значение. Основные события должны происходить на другом конце льда. Боб очень много играл в хоккей в этом плей-офф. Я думаю пяти шайб с него было достаточно. Таково было моё решение», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Бобровский считается основным претендентом на приз лучшему игроку в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин одержал 15 побед в 21 матче с 90,9% отражённых бросков и двумя шат-аутами.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
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