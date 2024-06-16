Реакция Сергея Бобровского на свою замену после 5 пропущенных шайб в финале Кубка Стэнли
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил пять шайб к 25-й минуте матча и был заменён на Энтони Столарза. Россиянин отразил 11 бросков из 16 и впервые по ходу текущего плей-офф был заменён по ходу матча. Бобровский, сидя на скамейке запасных, подарил шайбу одному из болельщиков «Флориды» и передал её через заградительное стекло.
Бобровский считается основным претендентом на приз лучшему игроку в текущем плей-офф. Россиянин одержал 15 побед в 21 матче с 90,9% отражённых бросков и двумя шат-аутами.
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5) 2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5) 2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5) 3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5) 4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5) 5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5) 6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3) 7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5) 8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)
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