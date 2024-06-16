Реакция Сергея Бобровского на свою замену после 5 пропущенных шайб в финале Кубка Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил пять шайб к 25-й минуте матча и был заменён на Энтони Столарза. Россиянин отразил 11 бросков из 16 и впервые по ходу текущего плей-офф был заменён по ходу матча. Бобровский, сидя на скамейке запасных, подарил шайбу одному из болельщиков «Флориды» и передал её через заградительное стекло.

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Бобровский считается основным претендентом на приз лучшему игроку в текущем плей-офф. Россиянин одержал 15 побед в 21 матче с 90,9% отражённых бросков и двумя шат-аутами.