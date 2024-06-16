Когда состоится пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024, дата и время начала встречи

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Сегодня «нефтяники» одержали первую победу в этой серии, сумев сократить отставание в финале Кубка Стэнли — 1-3. Благодаря этой победе команда Криса Ноблоха смогла вернуть главную серию сезона НХЛ в Санрайз, на домашнюю площадку «пантер».

Уже известно, что пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня. Официально начало встречи запланировано на 03:00 мск, но на практике стартовое вбрасывание в финальном матче обычно происходит на 20 минут позже.