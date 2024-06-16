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«Это не моя игра». Макдэвид оценил своё участие в массовой потасовке с игроками «Флориды»

«Это не моя игра». Макдэвид оценил своё участие в массовой потасовке с игроками «Флориды»
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил своё участие в массовой потасовке по ходу четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1). В середине второго периода форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук нанёс Макдэвиду несколько апперкотов, а затем Сэм Беннет пару раз ударил Коннора по лицу.

«Это не та игра, в которую я хочу играть. Я ввязался в потасовку просто для того, чтобы убедиться, что никто из наших ребят не останется в меньшинстве. Я видел, что на Зака Хаймана налетело двое соперников. Я просто пытался прыгнуть туда и внести свой вклад в качестве товарища по команде.

Это была всего лишь одна победа, вот и всё. Неважно, забьёте ли вы восемь или один, это всего лишь одна победа. Нам нужно поехать во Флориду, выполнить работу и перетащить соперника обратно в Альберту», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

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