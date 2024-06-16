Макдэвид отреагировал на удивительный разгром «Флориды» в финале Кубка Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча заокнчилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

После окончания матча одна из главных звёзд «Эдмонтона» канадский форвард Коннор Макдэвид прокомментировал разгромную победу своего клуба. «Нам нужна была эта победа. Здорово, что мы сможем продержаться в финале ещё пару дней и отправиться во Флориду. Собираемся сделать то же самое, что сегодня. Мы чувствовали, что нас прорвёт. Нужно было найти путь к воротам, и сегодня мы это сделали. Постараемся повторить.

Мы спокойно готовились к матчу. Не было повода для паники. На нас нет никакого давления. Нам просто нужно найти способ победить в пятом матче и отталкиваться от этого. Здорово, что Дарнелл забил. Ему пришлось пройти через многое. Рад, что он забил, это пойдёт ему на пользу», — сказал Макдэвид после матча.

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды».