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Макдэвид отреагировал на удивительный разгром «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Макдэвид отреагировал на удивительный разгром «Флориды» в финале Кубка Стэнли
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча заокнчилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    

После окончания матча одна из главных звёзд «Эдмонтона» канадский форвард Коннор Макдэвид прокомментировал разгромную победу своего клуба. «Нам нужна была эта победа. Здорово, что мы сможем продержаться в финале ещё пару дней и отправиться во Флориду. Собираемся сделать то же самое, что сегодня. Мы чувствовали, что нас прорвёт. Нужно было найти путь к воротам, и сегодня мы это сделали. Постараемся повторить.

Мы спокойно готовились к матчу. Не было повода для паники. На нас нет никакого давления. Нам просто нужно найти способ победить в пятом матче и отталкиваться от этого. Здорово, что Дарнелл забил. Ему пришлось пройти через многое. Рад, что он забил, это пойдёт ему на пользу», — сказал Макдэвид после матча.

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды».

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