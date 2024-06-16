В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча заокнчилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.
Благодаря такой крупной победе «Эдмонтон» в матче с «Флоридой» повторил рекорд финалов Кубка Стэнли в XXI веке. «Нефтяники» одержали победу в матче финальной серии с разницей в 7 шайб. Это лучший результат XXI века. С такой же разницей в финальной серии своих соперников в нынешнем тысячилетии обыгрывали «Бостон» (в матче против «Ванкувера» в 2011 году) и «Колорадо» (в матче против «Тампы» в 2022 году).
Наибольшая разница шайб в финальной игре была зафиксирована в 1915 году. Тогда «Ванкувер» с разницей в 9 голов одолел «Оттаву».
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