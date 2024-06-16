Холлоуэй стал самым молодым игроком в истории «Эдмонтона» с 2+ голами в игре финала КС

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Нападающий «Эдмонтона» Дилан Холлоуэй стал самым молодым игроком в истории клуба, забившим более одного гола в игре финала Кубка Стэнли. Сегодня форвард отметился дублем в возрасте 22 лет и 266 дней. Ранее лучший результат принадлежал Крейгу Симпсону, оформившему дубль в финале Кубка Стэнли 1990 года в возрасте 23 лет и 96 дней.

Легендарный Уэйн Гретцки забивал 2+ гола в финале 1984 года в возрасте 23 лет и 112 дней. Нападающий Марк Мессье отметился 2+ голами в финале 1984 года в возрасте 23 лет и 118 дней.