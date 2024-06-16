Инсайдер НХЛ: Макдэвид может выиграть «Конн Смайт Трофи» даже при поражении в финале КС

Инсайдер НХЛ Грег Вышински рассказал, при каком условии капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может получить награду лучшему игроку плей-офф, даже в случае поражения в финале Кубка Стэнли. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».

«Я обсудил это с некоторыми людьми здесь, в Эдмонтоне, что Коннор Макдэвид может выиграть «Конн Смайт», даже проиграв в финале Кубка Стэнли. Это может случиться, если финальная серия выйдет за пределы пятой игры (и, вероятно, ему придётся дойти до седьмой игры)», — написал Вышински в своей соцсети.

Последним полевым игроком, выигравшим награду лучшему игроку плей-офф, но проигравшему Кубок Стэнли, был Реджи Личин в 1976 году. В четвёртом матче серии (8:1) Макдэвид забил гол и отдал три передачи и превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (31) по ассистам за один розыгрыш в истории плей-офф НХЛ, который был установлен легендарным канадцем в 1988 году.