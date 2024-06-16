В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости завершён второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев.
Звёздный канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид по ходу матча записал в свой актив заброшенную шайбу и сделал две результативные передачи. Таким образом, в его активе стало 37 очков в текущем плей-офф НХЛ. На его счету шесть заброшенных шайб и 31 ассист. Благодаря чему Макдэвид вышел на шестое место в истории НХЛ по очкам в одном плей-офф, сравнявшись с Полом Коффи, который набрал столько же очков в 1985 году.
Лидером по очка в Кубке Стэнли является Уэйн Гретцки — 47 очков в 1985 году. На втором месте Марио Лемье — 44 в 1991. Третий, четвёртый и пятый результат также за Гретцки: 43 в 1988, 40 в 1993 и 38 в 1983 годах.
- 16 июня 2024
-
06:06
-
05:56
-
05:54
-
05:46
-
05:20
-
05:11
-
05:10
-
05:05
-
04:56
-
04:32
-
04:32
-
04:30
-
03:58
-
03:45
-
00:00
- 15 июня 2024
-
23:45
-
23:22
-
22:58
-
22:45
-
22:25
-
21:59
-
21:30
-
21:03
-
20:47
-
20:35
-
19:55
-
19:36
-
19:10
-
18:55
-
18:26
-
17:45
-
17:14
-
16:55
-
16:20
-
15:49