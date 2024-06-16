Янмарк забил третий по скорости гол в меньшинстве с начала матча в истории финалов НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 8:1.

Автором первого гола в матче стал нападающий «нефтяников» Маттиас Янмарк, отличившийся при игре в меньшинстве. 31-летний форвард открыл счёт в матче спустя 3 минуты и 11 секунд после стартового вбрасывания.

За всю историю проведения финалов плей-офф лишь двум игрокам удавалось забить в меньшинстве быстрее с начала матча. Рекорд был установлен в 1955 году, когда отличился Марсель Проново (02:15). Спустя 25 лет Лорн Хеннинг забил через 2 минуты 38 секунд с начала встречи.